Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 декабря 2025, 06:23
Жирона набрала наименьше очков серед всех команд Ла Лиги в 2025 году

Команда Ваната и Цыганкова за весенню и осеннюю кампании взяла лишь 31 балл

Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матчей 2025 года клуб Жирона показал худший результат среди всех команд испанской Ла Лиги по количеству набранных очков. Каталонская команда за весеннюю и осеннюю кампании набрала всего 31 балл, что является самым низким показателем в чемпионате за этот период.

Другие команды, набравшие наименьшее количество баллов за 2025 год: Мальорка – 36 очков, Реал Сосьедад – 38, Севилья – 39, Алавес – 43 очка.

Жирона имеет серьезные проблемы в текущем сезоне. Каталонский клуб занимает 18-е место, что оставляет команду в зоне вылета. После поражения в 17-м туре от мадридского Атлетико со счетом 0:3 Жирона имеет всего 15 очков, отставая от спасительной позиции на один балл.

В этом сезоне за Жирону выступают трое украинских футболистов. Вингер Виктор Цыганков провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи, учитывая все турниры. Нападающий Владислав Ванат сыграл 16 поединков, отметился 4 голами и 1 ассистом. Голкипер Владислав Крапивцов выходил на поле 3 раза и пропустил 8 мячей.

5 худших команд по очкам в 2025 году в Ла Лиге:

  • Алавес – 43 очка
  • Севилья – 39 очков
  • Реал Сосьедад – 38 очков
  • Мальорка – 36 очков
  • Жирона – 31 очко

Все результаты Жироны в 2025 году

Турнирная таблица Ла Лиги

Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона статистика статистические расклады Владислав Крапивцов Владислав Ванат Виктор Цыганков
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
