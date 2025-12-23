Во время матча 17-го тура Ла Лиги между Бетисом и Хетафе (4:0) на Эстадио де Ла Картуха традиционно прошла яркая акция с участием болельщиков.

21 декабря трибуны арены превратились в настоящее рождественское действо. Фанаты массово забросали футбольное поле тысячами мягких игрушек. За считанные минуты газон был полностью покрыт плюшевыми мишками, куклами и другими игрушками, что создало праздничную атмосферу.

Такая инициатива традиционна для испанских болельщиков и проводится ежегодно в канун Рождества. Мягкие игрушки стали символом праздничной благотворительности и заботы о тех, кто в этом больше нуждается.

После завершения акции все собранные игрушки передадут детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, чтобы подарить им радость и праздничное настроение в рождественские дни.

ФОТО. Болельщики Бетиса забросали поле тысячами мягких игрушек