Эльче разгромил Райо Вальекано, а Бетис не заметил Хетафе

В воскресенье, 21 декабря, состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги между «Эльче» и «Райо Вальекано», а также «Бетисом» и «Хетафе».

Встречи прошли в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» и в Севилье на «Эстадио де Ла Картуха» и завершились со счетом 4:0.

«Эльче» открыл счет в матче уже на шестой минуте усилиями Форта, а довел матч до разгрома в последние 30 минут игры. Голами в ворота «Райо Вальекано» отметились Родригес, Валера и Нету.

«Бетису» также помог быстрый гол, который на 16-й минуте забил Руибаль. В начале второго тайма он же удвоил преимущество своей команды, а затем еще два мяча в ворота «Хетафе» отправили Форнальс и Кучо. Гости могли забить гол престижа, но на 89-й минуте Майораль не переиграл Вальеса, выполняя пенальти.

Ла Лига. 17-й тур, 21 декабря

Эльче – Райо Вальекано – 4:0

Голы: Форт, 6, Родригес, 67, Валера, 70, Нето, 90+1

Бетис – Хетафе – 4:0

Голы: Руибаль, 16, 49, Форнальс, 52, Кучо, 60

Нереализованный пенальти: Майораль, 89 (вратарь)