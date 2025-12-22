Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эльче разгромил Райо Вальекано, а Бетис не заметил Хетафе
Чемпионат Испании
Эльче
21.12.2025 19:30 – FT 4 : 0
Райо Вальекано
Испания
22 декабря 2025, 00:07 | Обновлено 22 декабря 2025, 00:15
Эльче разгромил Райо Вальекано, а Бетис не заметил Хетафе

Прошли два заключительные матча воскресенья в Ла Лиге

Эльче разгромил Райо Вальекано, а Бетис не заметил Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 декабря, состоялись матчи 17-го тура Ла Лиги между «Эльче» и «Райо Вальекано», а также «Бетисом» и «Хетафе».

Встречи прошли в Эльче на стадионе «Эстадио Мануэль Мартинес Валеро» и в Севилье на «Эстадио де Ла Картуха» и завершились со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

«Эльче» открыл счет в матче уже на шестой минуте усилиями Форта, а довел матч до разгрома в последние 30 минут игры. Голами в ворота «Райо Вальекано» отметились Родригес, Валера и Нету.

«Бетису» также помог быстрый гол, который на 16-й минуте забил Руибаль. В начале второго тайма он же удвоил преимущество своей команды, а затем еще два мяча в ворота «Хетафе» отправили Форнальс и Кучо. Гости могли забить гол престижа, но на 89-й минуте Майораль не переиграл Вальеса, выполняя пенальти.

Ла Лига. 17-й тур, 21 декабря

Эльче – Райо Вальекано – 4:0

Голы: Форт, 6, Родригес, 67, Валера, 70, Нето, 90+1

Бетис – Хетафе – 4:0

Голы: Руибаль, 16, 49, Форнальс, 52, Кучо, 60

Нереализованный пенальти: Майораль, 89 (вратарь)

По теме:
РАФИНЬЯ дерзко ответил на решение ФИФА: «Мне все равно»
Диего СИМЕОНЕ – о матче с Жироной: «Контролировать игру тяжело»
Тренер Жироны сообщил о состоянии здоровья травмированного украинца
Эльче Райо Вальекано Бетис Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эктор Форт Альваро Родригес Пабло Форнальс Айтор Руибаль Кучо (Хуан Камило Эрнандес) Борха Майораль Альваро Вальес
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
