21 декабря на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 17-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Райо Вальекано. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Эльче

Команда уже не в первый раз пробивалась на высший уровень испанского футбола. Прошлые его попытки заканчивались падением в Сегунду, причем довольно быстрым. В прошлый раз пребывание там начало затягиваться, более того, в 2023/2024 и вовсе был финиш на одиннадцатой позиции. Впрочем, как раз после этого и стал тренером Эдер Сарабия. И у него получилось в первой же попытки стать лидером в том дивизионе, и подняться выше.

Более того, уже в Ла Лиге новичок демонстрирует очень даже симпатичную статистику. На данный момент в активе собрано четыре победы и девятнадцать очков, что получается держаться комфортно в середине таблицы. Еще и в кубке страны на этой неделе справились с очередным соперником - оформили 1:0 с Эльче на выезде.

Райо Вальекано

Клуб и раньше периодически показывал, что это не только крепкий и самобытный коллектив, но и тот, кто способен выстреливать. Но особняком стоит прошлый сезон, в котором удалось, пусть и с немалым везением, пробиться в еврокубки: с 52 очками, по дополнительным показателям, опередили Осасуну в споре за восьмое место.

Испанцы достаточно серьезно отнеслись к Лиге конференций: обыграли Неман в квалификации и досрочно вышли в плей-офф. Но при этом такая нагрузка явно сказывается на выступлении на внутренней арене. Там откатились в нижнюю половину турнирной таблице, и проигрывают чаще, чем побеждают. Но, с другой стороны, удается пока что набирать больше очка в среднем за тур, восемнадцать против шестнадцати, да и в кубке продолжаются выступления.

Статистика личных встреч

В шести последних поединках поровну, по три, победы, причем в основном на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают хозяев только номинальным фаворитом в этом поединке. Но тут явно стоит применить подстраховку - ставим на новичка Ла Лиги с форой 0 (коэффициент - 1,73).