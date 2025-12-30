Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В зарубежном клубе прокомментировали подписание игрока Шахтера
Major League Soccer
30 декабря 2025, 20:35 |
1360
0

В зарубежном клубе прокомментировали подписание игрока Шахтера

Лука Сапуто объяснил аренду Ивана Лосенко

Управляющий директор «Клуб де фут Монреаль», ответственный за подбор персонала и спортивную методологию Лука Сапуто прокомментировал подписание контракта с украинским полузащитником донецкого «Шахтера» Иваном Лосенко:

«Мы рады приобрести Ивана. Он молодой игрок с высокими техническими навыками и хорошим видением игры, особенно в умении разыгрывать мяч из глубины поля и между линиями. Помимо игровых качеств, его личность позволит ему быстро интегрироваться в нашу команду».

В сезоне 2025/26 Иван Лосенко выступал на правах аренды за «Кудровку», в составе которой провел 13 матчей на клубном уровне. Трансферная стоимость Ивана составляет 300 тысяч евро.

