30 декабря, свою встречу в заключительном туре Кубка Африки проведут Ботсвана – ДР Конго. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ботсвана

После двух туров группового раунда, Ботсвана лишилась даже теоретических шансов на плей-офф. В первом туре команда без шансов уступила Сенегалу со счетом 0:3, против Бенина сыграли лучше, но и этого не хватило для набора очков – 0:1.

Теперь последний матч превратился в формальность, ведь «зебры точно останутся последними в своем квартете. Ботсвана изначально была андердогом своей группы, для команды это только второе участие в финальной части Кубке Африки, как и в первый раз, им не удалось выйти в плей-офф. «Зебры» могут постараться набрать очки или хотя бы забить, хотя в атаке они выглядят слабо.

ДР Конго

«Леопарды» могут быть собой довольны, 4 набранных очка в двух матчах отличный результат. Чтоб гарантировать себе выход из группы, достаточно не проиграть немотивированному сопернику. Даже в случае поражения и неблагоприятного результата в параллельной игре, команда выйдет с третьего места.

В первом туре ДР Конго одолела Бенин со счетом 1:0, а в последнем матче устояли против сильного Сенегала – 1:1. Команда идет второй в своей группе, отставая от сенегальцев только по дополнительным показателям. Учитывая уровень предстоящего соперника, есть неплохие шансы побороться даже за первую строчку в квартете, что позволит получить легче соперника в стыковых встречах.

Личные встречи

У соперников небольшая история очных противостояний, всего три матча, ни разу Ботсвана не забивала, две нулевые ничьи в основное время и одна победа ДР Конго в 2017 году – 2:0, этот матч был последним.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 15.00 для Ботсваны и 1.22 для ДР Конго. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Для Ботсваны турнир окончен, независимо от того, как завершится предстоящая битва. У ДР Конго есть мотивация, команда и выше классом, поэтому считается безоговорочным фаворитом. «Леопарды» на ходу, думаю, они постараются выиграть свою группу, а для этого надо себе набить хорошую разницу мячей. Поставлю на успех фаворита с форой -1,5 гола за 1,71.