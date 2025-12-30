ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
Слова жены Арды Турана о роскоши вызвали резонанс в Турции
Жена главного тренера «Шахтера» Арды Турана – Аслыхан Доган Туран – оказалась в центре обсуждений после заявления о своем отношении к роскоши.
Ее слова «Я не пользуюсь никакими сумками, кроме Hermes» быстро стали одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике, пишет турецкое издание Yeni Birlik.
На фоне недавних заявлений представителей семьи Сабанджи (семья Сабанджи – одна из самых влиятельных и богатых бизнес-династий Турции – прим.) о финансовых трудностях это высказывание вызвало особый резонанс.
Аслыхан объяснила, что рассматривает сумки Hermes не как элемент демонстрации статуса, а как инвестицию и наследие на будущее.
По ее словам, такие вещи не выходят из моды и со временем могут быть переданы дочери или невестке.
Однако упоминание цен на сумки Hermes Birkin, которые стартуют от 450 тысяч турецких лир и могут достигать миллионов долларов, лишь усилило волну критики.
Часть аудитории назвала ее подход смелым, другие же посчитали высказывание неуместным на фоне экономических дискуссий.
