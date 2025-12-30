Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
30 декабря 2025, 19:55 | Обновлено 30 декабря 2025, 19:56
ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции

Слова жены Арды Турана о роскоши вызвали резонанс в Турции

ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
Instagram. Арда Туран с женой

Жена главного тренера «Шахтера» Арды ТуранаАслыхан Доган Туран – оказалась в центре обсуждений после заявления о своем отношении к роскоши.

Ее слова «Я не пользуюсь никакими сумками, кроме Hermes» быстро стали одной из самых обсуждаемых тем в светской хронике, пишет турецкое издание Yeni Birlik.

На фоне недавних заявлений представителей семьи Сабанджи (семья Сабанджи – одна из самых влиятельных и богатых бизнес-династий Турции – прим.) о финансовых трудностях это высказывание вызвало особый резонанс.

Аслыхан объяснила, что рассматривает сумки Hermes не как элемент демонстрации статуса, а как инвестицию и наследие на будущее.

По ее словам, такие вещи не выходят из моды и со временем могут быть переданы дочери или невестке.

Однако упоминание цен на сумки Hermes Birkin, которые стартуют от 450 тысяч турецких лир и могут достигать миллионов долларов, лишь усилило волну критики.

Часть аудитории назвала ее подход смелым, другие же посчитали высказывание неуместным на фоне экономических дискуссий.

