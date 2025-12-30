Сыграют ли Зинченко и Миколенко? Стартовые составы Ноттингема и Эвертона
Оба украинских футболиста заявлены в основе своих команд на игру 19-го тура АПЛ
30 декабря в 21:30 состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Ноттингем Форест принимает Эвертон на домашней арене Сити Граунд в Ноттингеме.
За Ноттингем играет украинский футболист Александр Зинченко, а цвета Эвертона защищает Виталий Миколенко.
Эвертон занимает 12-е место в АПЛ (25 очков), а Ноттингем Форест находится на 17-й позиции (18 пунктов).
Стартовые составы на матч АПЛ между Ноттингем Форест и Эвертоном
