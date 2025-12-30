Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграют ли Зинченко и Миколенко? Стартовые составы Ноттингема и Эвертона
Англия
30 декабря 2025, 20:41 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:45
653
0

Сыграют ли Зинченко и Миколенко? Стартовые составы Ноттингема и Эвертона

Оба украинских футболиста заявлены в основе своих команд на игру 19-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Миколенко

30 декабря в 21:30 состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Ноттингем Форест принимает Эвертон на домашней арене Сити Граунд в Ноттингеме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Ноттингем играет украинский футболист Александр Зинченко, а цвета Эвертона защищает Виталий Миколенко.

Оба украинских футболиста заявлены в основе своих команд на игру 19-го тура АПЛ.

Эвертон занимает 12-е место в АПЛ (25 очков), а Ноттингем Форест находится на 17-й позиции (18 пунктов).

Стартовые составы на матч АПЛ между Ноттингем Форест и Эвертоном

Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лишь 7 очков в 6 матчах АПЛ. Эмери является неудобным оппонентом для Артеты
Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
