Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах
Англия
30 декабря 2025, 20:47 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:48
359
0

Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах

Миколенко сыграет 140-й поединок за Эвертон

Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вспомним всех украинских футболистов со 100+ матчами в топ-5 европейских чемпионатах

Александр Зинченко в матче 19-го тура АПЛ, в котором Ноттингем Форест будет принимать Эвертон, сыграет свой 150-й матч в Премьер-Лиге.

Игрок Ноттингема станет лишь четвертым украинцем, достигшим отметки в 150+ матчей за клубы из топ-5 европейских чемпионатов. В активе Зинченко 76 матчей за Манчестер Сити, 69 – за Арсенал и станет 5 – за Ноттингем Форест.

Больше Зинченко количество поединков в топ-лигах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (187) и Андрей Воронин (182).

В сегодняшнем матче также сыграет с первых минут защитник Эвертона Виталий Миколенко. Для него это будет 140-й поединок за клуб во всех турнирах: 126 – АПЛ, 8 – Кубок Англии, 6 – Кубок лиги.

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Ноттингем Форест – Эвертон)

  • 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
  • 187 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 52 – Дженоа, 20 – Марсель)
  • 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
  • 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
  • 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
  • 126 – Виталий Миколенко (126 – Эвертон)
  • 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
Эвертон Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко статистика Андрей Шевченко Руслан Малиновский Андрей Воронин Виктор Скрипник Александр Заваров
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
