Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах
Миколенко сыграет 140-й поединок за Эвертон
Вспомним всех украинских футболистов со 100+ матчами в топ-5 европейских чемпионатах
Александр Зинченко в матче 19-го тура АПЛ, в котором Ноттингем Форест будет принимать Эвертон, сыграет свой 150-й матч в Премьер-Лиге.
Игрок Ноттингема станет лишь четвертым украинцем, достигшим отметки в 150+ матчей за клубы из топ-5 европейских чемпионатов. В активе Зинченко 76 матчей за Манчестер Сити, 69 – за Арсенал и станет 5 – за Ноттингем Форест.
Больше Зинченко количество поединков в топ-лигах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (187) и Андрей Воронин (182).
В сегодняшнем матче также сыграет с первых минут защитник Эвертона Виталий Миколенко. Для него это будет 140-й поединок за клуб во всех турнирах: 126 – АПЛ, 8 – Кубок Англии, 6 – Кубок лиги.
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Ноттингем Форест – Эвертон)
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 187 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 52 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 126 – Виталий Миколенко (126 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
