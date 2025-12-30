Зинченко станет четвертым украинцем со 150+ матчами в топ-5 лигах

Вспомним всех украинских футболистов со 100+ матчами в топ-5 европейских чемпионатах

Александр Зинченко в матче 19-го тура АПЛ, в котором Ноттингем Форест будет принимать Эвертон, сыграет свой 150-й матч в Премьер-Лиге.

Игрок Ноттингема станет лишь четвертым украинцем, достигшим отметки в 150+ матчей за клубы из топ-5 европейских чемпионатов. В активе Зинченко 76 матчей за Манчестер Сити, 69 – за Арсенал и станет 5 – за Ноттингем Форест.

Больше Зинченко количество поединков в топ-лигах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (187) и Андрей Воронин (182).

В сегодняшнем матче также сыграет с первых минут защитник Эвертона Виталий Миколенко. Для него это будет 140-й поединок за клуб во всех турнирах: 126 – АПЛ, 8 – Кубок Англии, 6 – Кубок лиги.

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Ноттингем Форест – Эвертон)