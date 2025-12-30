Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португалия
30 декабря 2025, 18:23 | Обновлено 30 декабря 2025, 18:24
880
1

Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»

София Оливейра не поняла решение тренера Бенфики

30 декабря 2025, 18:23 | Обновлено 30 декабря 2025, 18:24
880
1 Comments
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Португальская журналистка София Оливейра была удивлена решением главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо заменить украинского полузащитника Георгия Судакова в матче 16-го тура чемпионата Португалии с «Брагой» (2:2).

«Была деталь, которая была очень важна для хода игры — это замена Судакова, который действительно был лучшим игроком «Бенфики». Он прекрасно сыграл и совершенно неожиданно покинул поле, поскольку Иванович вышел как левый вингер — на позиции, где ему нечего дать команде.

Моуринью совсем не помог «Бенфике» в то время, когда она играла лучше, чем «Брага», в конечном итоге забрав энергию, с которой действовали его подопечные. Судаков - слишком хороший игрок для того стиля, в который хочет играть Моуринью», - сказала Оливейра в эфире CNN Portugal.

Ранее журналист A Bola раскритиковал Моуриньо из-за Судакова.

По теме:
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Драконы в огне. Порту переиграл AVS и упрочил лидерство в Португалии
«Это тяжело понять». Журналист A Bola раскритиковал Моуринью из-за Судакова
Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу Брага
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Бокс | 30 декабря 2025, 03:21 0
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа

В Нигерии подтвердили гибель двух человек

Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров
Футбол | 30 декабря 2025, 17:19 0
Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров
Арсенал, Ман Сити, Астон Вилла. Как выглядит таблица АПЛ после 18 туров

В турнире близится экватор, и тройка лидеров оторвалась от остальных

Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Другие виды | 30.12.2025, 11:47
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Футбол | 30.12.2025, 08:11
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mazepa1967
Напевне закохалася 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 19
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем