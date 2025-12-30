Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»

Португальская журналистка София Оливейра была удивлена решением главного тренера «Бенфики» Жозе Моуриньо заменить украинского полузащитника Георгия Судакова в матче 16-го тура чемпионата Португалии с «Брагой» (2:2).

«Была деталь, которая была очень важна для хода игры — это замена Судакова, который действительно был лучшим игроком «Бенфики». Он прекрасно сыграл и совершенно неожиданно покинул поле, поскольку Иванович вышел как левый вингер — на позиции, где ему нечего дать команде.

Моуринью совсем не помог «Бенфике» в то время, когда она играла лучше, чем «Брага», в конечном итоге забрав энергию, с которой действовали его подопечные. Судаков - слишком хороший игрок для того стиля, в который хочет играть Моуринью», - сказала Оливейра в эфире CNN Portugal.

Ранее журналист A Bola раскритиковал Моуриньо из-за Судакова.