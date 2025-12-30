Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венгер достиг своего. Известно, когда может быть изменено правило офсайда
Другие новости
30 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:08
771
0

Венгер достиг своего. Известно, когда может быть изменено правило офсайда

Изменения могут быть внесены уже с сезона 2026/27

30 декабря 2025, 20:07 | Обновлено 30 декабря 2025, 20:08
771
0
Венгер достиг своего. Известно, когда может быть изменено правило офсайда
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент ФИФА Джанни Инфантино и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) открыли возможность для введения нового правила офсайда, которое на протяжении нескольких лет предлагал Арсен Венгер.

Согласно этой инициативе, игрок будет считаться в положении вне игры только тогда, когда он полностью опережает последнего защитника. В настоящее время офсайд фиксируется, если нападающий опережает последнего защитника хотя бы на миллиметр.

На ежегодном заседании IFAB 20 января 2026 года в Лондоне это предложение будет официально рассмотрено, после чего, вероятно, обсудится на Генеральной ассамблее в Великобритании в феврале. Если предложение пройдет этот этап, его утверждение считается почти определенным. Цель – внедрить правило уже в сезоне 2026-2027.

Это правило уже тестировали в 2023 году на молодежных турнирах в Италии и Швеции, чтобы проверить его применимость в реальных условиях. Результаты тестов, по словам организаторов, были убедительными.

Арсен Венгер, представляя свой проект в 2020 году, отмечал: «Я хотел бы, чтобы не было офсайда, пока любая часть тела игрока, которой он может забить гол, находится на той же линии, что и защитник».

Ранее известный тренер предложил внедрить в футбол баскетбольное правило.

По теме:
ИНФАНТИНО: «Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира»
Киевскому Динамо перечислили почти миллион долларов за трансфер украинца
Утверждено распределение квот для футбольного турнира Олимпиады-2028
правила футбола ФИФА Джанни Инфантино IFAB Арсен Венгер
Иван Чирко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30 декабря 2025, 08:33 2
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»

Все зависит от фактора войны

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30 декабря 2025, 08:54 10
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка

В офисе президента отреагировали на информацию об отказе встретиться с боксером

Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Бокс | 30.12.2025, 03:21
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
Футбол | 30.12.2025, 13:55
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30.12.2025, 17:22
Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Танзания – Тунис. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем