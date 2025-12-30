Венгер достиг своего. Известно, когда может быть изменено правило офсайда

Президент ФИФА Джанни Инфантино и IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) открыли возможность для введения нового правила офсайда, которое на протяжении нескольких лет предлагал Арсен Венгер.

Согласно этой инициативе, игрок будет считаться в положении вне игры только тогда, когда он полностью опережает последнего защитника. В настоящее время офсайд фиксируется, если нападающий опережает последнего защитника хотя бы на миллиметр.

На ежегодном заседании IFAB 20 января 2026 года в Лондоне это предложение будет официально рассмотрено, после чего, вероятно, обсудится на Генеральной ассамблее в Великобритании в феврале. Если предложение пройдет этот этап, его утверждение считается почти определенным. Цель – внедрить правило уже в сезоне 2026-2027.

Это правило уже тестировали в 2023 году на молодежных турнирах в Италии и Швеции, чтобы проверить его применимость в реальных условиях. Результаты тестов, по словам организаторов, были убедительными.

Арсен Венгер, представляя свой проект в 2020 году, отмечал: «Я хотел бы, чтобы не было офсайда, пока любая часть тела игрока, которой он может забить гол, находится на той же линии, что и защитник».

Ранее известный тренер предложил внедрить в футбол баскетбольное правило.