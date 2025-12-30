Директор академии Руха: «Обидно смотреть на то, что происходило с Динамо»

Директор Академии «Руха» Владимир Безубяк подвел итоги первой части сезона 2025/26, а также рассказал о реформе в детско-юношеском футболе и конкуренции в Про лиге.

– Владимир Иосифович, какие впечатления после выступлений воспитанников Академии в первой части сезона 2025/26? О чем свидетельствуют результаты «желто-черных»?

– Очень положительные впечатления. Предыдущий чемпионат ДЮФЛ мы завершили на втором месте в общем зачете команд, а после первой части текущей кампании Академия «Руха» возглавляет общую таблицу. Наши воспитанники опережают «Шахтер» на 22 очка, что не может не радовать. Думаю, наши команды заслуживают первое место своей игрой и своими результатами, но нужно сохранить эту тенденцию, чтобы Академия «Руха» лидировала в зачете и в конце сезона, а наши воспитанники пополнили медальную копилку.

Главным образом на ситуацию в таблице повлияла стабилизация в тренерских штабах команд клуба, которые выступают в Про-лиге. Команду АФ «Рух» U-15 возглавил опытный Борис Баранец, который демонстрирует со своими подопечными хорошие результаты. Также в Национальной лиге будущего дебютировала команда АФ «Рух» U-14, с которой работают Андрей Данькив и Игорь Дуць – их подопечные тоже идут на первом месте в своей возрастной категории. На первом месте и команда АФ «Рух» U-16, которую возглавляет Назар Савицкий – действующие чемпионы ДЮФЛ среди игроков 2010 года рождения. Команда АФ «Рух» U-17 под руководством Григория Баранца сейчас на третьем месте в турнирной таблице, но на это были объективные причины, связанные с составом команды на старте сезона.

Нравится, что все наши команды играют в интересный комбинационный футбол, а гонку бомбардиров в каждой возрастной категории возглавляют именно воспитанники Академии «Руха». Наша игра привлекает болельщиков, а главное – что есть структура, и все команды ее придерживаются. Но нам не стоит останавливаться на достигнутом: я убежден, что наши воспитанники способны на большее и могут играть еще лучше!

Клуб имеет одну из лучших, если не лучшую академию в Украине. У нас очень хорошая селекция, и многие юные таланты хотят попасть именно в Академию «Руха». Ежегодно мы проводим отбор и коллегиально выбираем, какие игроки усилят наши команды. А также просматриваем различных юных футболистов уже по ходу сезона. Кроме того, с начала этой кампании мы несколько изменили подход к подготовке детей. Она стала более разносторонней: дети играют не только в футбол, но и занимаются другими видами спорта. В частности, ребята имеют постоянный доступ к тренажерному залу, занимаются плаванием в бассейнах, играют в хоккей и флорбол и т. д. Они занимаются с новыми тренерами по физической подготовке, которые качественно готовят их к интенсивному тренировочному процессу и непосредственно к матчам, а также занимаются восстановлением игроков.

– В этом сезоне состоялась реформа в детско-юношеском футболе, УАФ создала Национальную лигу будущего, а «Рух» выступает в этих соревнованиях в Про лиге. Как оцените эти изменения, стало ли лучше?

– В Про лиге собраны лучшие по рейтингу академии Украины, поэтому соревнования стали значительно более конкурентными и интересными. Увеличилось количество матчей и их сложность. Теперь нет проходных игр. Возросла мотивация футболистов.

Раньше с сильными соперниками можно было встретиться только на финальных стадиях соревнований, и там все зависело от случая. Можно было демонстрировать хорошую игру, но из-за разных обстоятельств уступить и вылететь из турнира. Например, команда 2009 года рождения в предыдущей кампании пропустила решающий гол на 5-й компенсированной минуте и по сумме двух матчей уступила «Шахтеру». Хотя по игре наши ребята заслуживали пройти в финал, а не вылететь в четвертьфинале. Зато сейчас в новом формате соревнований этот фактор случайности исчезает.

– Кто из соперников в новом составе Про лиги удивил вас? С кем было играть сложнее всего, а кто, возможно, поразил с негативной стороны?

– Приятно удивила академия ЛНЗ. Черкасцы недавно начали набирать детей, постепенно развиваются, но уже демонстрируют достойные результаты. Стабильно высокий уровень у «Шахтера». Но у них есть возможность брать в клуб лучшие кадры со всей страны. В то же время обидно смотреть на то, что происходило в первой части сезона с «Динамо». В предыдущем сезоне киевляне выиграли чемпионат в трех из четырех категорий, а сейчас идут на пятом месте в общем зачете – это влияет на конкуренцию в Про-лиге. Но это дела «Динамо», у киевлян есть время проанализировать и исправить ситуацию во втором круге.

