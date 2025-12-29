Как работает Академия ЛНЗ. Кто кует кадры для сенсационного лидера УПЛ

Первая команда черкасского ЛНЗ достаточно неожиданно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги после первого круга. Команда Виталия Пономарева удивила многих фанатов, экспертов и тренеров.

Летом, когда руководство первой команды «фиолетовых» приглашало Виталия Пономарева к рулю первой команды, стало понятно, что он – системный тренер, который хочет построить все структурно, а не только заботиться о главной команде. Так и есть! Пономарев не раз подчеркивал, что академия – очень важное звено создания хорошего и конкурентного клуба.

Редактор Sport.ua пообщался со спортивным директором академии «фиолетовых» Алексеем Позняковым. В разговоре с менеджером удалось выяснить, что сменил Пономарев в работе академии, футболисты из академических команд поедут на сборы с первой командой, а также поговорить об успехах «фиолетовых» в Pro-лиге.

– Первая команда ЛНЗ сейчас находится на вершине турнирной таблицы УПЛ. Команду возглавил Виталий Пономарев, славящийся работой с собственными питомцами. Как изменилась работа академии с приходом Пономарева к рулю первой команды?

– Первая команда ЛНЗ демонстрирует достаточно приятный результат. Когда Виталий Юрьевич пришел в клуб, мы вместе с ним и генеральным директором Василием Каюком собрались и проговорили основные направления работы академии. Главный тренер выразил свои пожелания. Сказал, чтобы он хотел изменить или добавить в работу академию. В этот день мы стараемся это внедрять. У нас есть постоянная коммуникация и понимание, но и приятно, что главный тренер разделяет и наше видение развития академии – мы объединяем видение главного тренера и наше.

– Что именно в работе академии хотел ввести Виталий Пономарев, когда возглавил первую команду?

– Он хотел построить взаимосвязь между первой командой и академией. Основные базовые принципы первой команды – высокий прессинг, высокая интенсивность в игре и тренировочном процессе. Физическая подготовка, которая должна стать лучше: силовая работа, общая выносливость. Футболисты академии должны быть адаптированы к тому стилю игры, который пропагандирует первая команда ЛНЗ.

– Виталий Юрьевич возьмет некоторых футболистов на учебно-тренировочный сбор с первой командой. Кто из футболистов академии уже готов к собранию с первой командой?

– За три-четыре месяца работы Виталия Пономарева с первой командой ЛНЗ к тренировкам с первой командой привлекались целый ряд игроков из команды U-17 – именно они наиболее готовы и физически, и ментально к тренировкам с первой командой. Среди таких: Мирослав Доник, Роман Шупик, Даниил Удовиченко, Назар Смотрицкий. На зимние учебно-тренировочные сборы поедут два футболиста: Даниил Ященко и Назар Смотрицкий.

– За время вашей работы в академии фиолетовых первая команда ЛНЗ сменила уже трех тренеров. Виталий Пономарев – системный тренер, откровенно говорящий, что стоит выстроить именно клуб, а не только первую команду. А что на этот счет думали Роман Григорчук и Андрес Карраско. Насколько они были заинтересованы в развитии собственной академии?

Мне затрудняюсь ответить на этот вопрос. Когда Карраско и Григорчук возглавляли первую команду ЛНЗ, спортивным директором академии был Василий Каюк – вся коммуникация была из-за него.Но от Василия Васильевича слышал, что ни Карраско, ни Григорчук, ни Дулуб не интересовались академией. Их интересовала только первая команда ЛНЗ – главное, чтобы им никто не мешал. Один из тренеров даже хотел сменить расписание школьных уроков для детей, чтобы они не были на НТВ одновременно с первой командой.

Могу отметить, что сейчас мне работать стало проще, потому что есть определенная вертикаль: генеральный директор, главный тренер первой команды и я – у нас есть полная коммуникация. После каждого матча мы можем позвонить друг другу, обсудить отдельных игроков или игру команды в целом.

– Академия ЛНЗ полноценно функционирует чуть больше двух лет. За это время вы успели добыть в борьбе серебряные медали ДЮФЛУ с командой 2009 года и стать одним из самых мощных клубов среди детско-юношеских команд. Как вам это удалось?

– Чуть больше двух лет назад спортивным директором академии ЛНЗ стал Василий Каюк. Я считаю, что сегодняшние результаты – его заслуга большей частью. В первую очередь была правильно выстроена структура развития академии и подобраны правильные кадры. С самого начала создания академии я помогал Василию Васильевичу как старший тренер, но основные успехи – его заслуга. Была проделана очень тяжелая работа. Я это все видел изнутри, потому что делали мы это вместе.

Когда мы приехали в академию ЛНЗ, ее еще нельзя было назвать академией. Были только местные дети, не было условий проживания и учебно-тренировочная база только строилась. Команды были набраны только из местных детей, но если брать именно академические группы – это тоже делалось с нуля. Селекция, построение тренировочного процесса – все создавалось с нуля. Наши успехи – это трудная работа. На этот день у нас уже есть плоды этой работы.

– Один из видов работы академии – селекция. С началом полномасштабной войны очень много детей уехало из Украины. Насколько эта проблема ощутима?

– Этот фактор влияет на уровень детско-юношеского футбола в Украине сегодня. Я думаю, что это чувствуют все начиная с грандов украинского футбола и заканчивая рядовыми академиями. Многие способные дети выехали и пополнили ряды зарубежных клубов, но возросла конкуренция среди академий. Создавшиеся академии с хорошими условиями и уровень детско-юношеского футбола постепенно становится лучше, чем был в начале полномасштабного вторжения.

– Условия, которые раньше могли предложить только Динамо и Шахтер, сейчас доступны детям и в других клубах: ЛНЗ, Полесье, Левый Берег… Появились возможности, но и конкуренция. Как этот фактор оказывает влияние на развитие детско-юношеского футбола в Украине?

– Надо отметить, что на сегодняшний день нет такой монополии, как была раньше. Создается много сильных академий, где они могут предложить хорошие условия.

Многие футболисты, пришедшие в академию ЛНЗ, работали либо со мной, либо с Василием Каюком, либо с Александром Днестрянским (старший тренер академии ЛНЗ) раньше. Эти футболисты нас знали: знали, как мы работаем, знали нас как людей. Когда мы приглашали их в нашу академию, они согласились.

Могу отметить, что у многих футболистов в то время были лучшие предложения. В частности, это касается нынешней команды U-17 (2009 года рождения). Эти футболисты могли пойти в более состоятельные клубы, но выбирали нашу академию именно потому, что они нас раньше знали и хотели работать именно с нами. У многих клубов условия достаточно равные – нужно заинтересовать какими-то другими факторами. У нас это подход к футболистам, тренировочный процесс и личные условия.

Многих футболистов нужно было убеждать, но они выбирали именно наш клуб. Очень приятно, что они выбрали именно нас и в дальнейшем не пожалели об этом решении. Были дети, которые могли пойти в Динамо или Шахтер, но выбирали нас, зная, как мы работаем. Через некоторое время они совершенно не сожалели об этом решении.

– В этом сезоне ДЮФЛ несколько изменился – появились Про-лига, где играют сильнейшие академии Украины. Этот формат лучше, чем формат, где все было разделено по зональному принципу?

– Расскажу, как возникла идея создания Pro-лиги и каков смысл ее создания вообще. Очень много информации поступало от тренеров юношеских сборных Украины (U-16, U-17) о том, что попадая на международные соревнования и товарищеские матчи, где наша сборная сталкивалась с грандами европейского футбола... Тренеры отмечали, что когда наши команды попадают под такое давление, которое создают Италия или Португалия, условно – нашим футболистам.

Почему? Потому что во внутреннем чемпионате, когда условно Динамо, Рух, Шахтер или ЛНЗ... Когда эти команды играют против «проходных» соперников, почувствовать на себе давление и научиться играть именно под таким давлением – практически невозможно. Когда создали Pro-лигу – стало очень много конкурентных матчей, где возникает постоянное давление. Именно в этих матчах наши ребята учатся играть под давлением. Когда эти игроки едут в сборную, они уже готовы к тем условиям. Это один из ключевых факторов. Этот чемпионат – позитив. Организация стала гораздо лучше. Матчей, где чувствуется напряжение, стало гораздо больше. Для развития футболиста – это самое главное.

– Нивинский, Ященко, Удовиченко, Сидорук, Смотрицкий, Шупик, Доник, Шаповалов, Резник, Лесь, Гладкий, Колос. Я назвал игроков, которые вызывались в разные сборные Украины за это полугодие. Что дает клубу вызов футболиста в детско-юношеские сборные Украины? Это престиж или развитие одновременно?

– Для клуба и академии – это имиджевый фактор, в первую очередь. Если мы примем во внимание команду U-17 (2009 года рождения) – ее можно назвать одной из базовых команд для сборной Украины. Такого никогда не было в истории черкасского футбола, чтобы из одной команды вызывалось 7 футболистов в сборную. Это имидж нашей академии и показатель того, как мы работаем.

В таких матчах игроки должны почувствовать другой уровень – это 100%. Они делятся своими впечатлениями. Еще это важный селекционный момент. У нашего игрока, который попадает в сборную – есть возможность попасть «на карандаш» скаутов европейского клуба. Это для нас тоже большой плюс и для клуба, и для академии.

– Что касается селекционной работы. Недавно было объявлено о Всеукраинских отборах, но в вашем клубе уже работает селекционный отдел, просматривающий футболистов довольно долгое время. Каких футболистов вы ищете сейчас?

– Я не могу сказать, что футболистов ищет только селекционный отдел. Вот после Нового года у нас будет проводиться отбор детей 2013, 2014 и 2015 годов. Летом мы провели Всеукраинские отборы почти во всех возрастных категориях, начиная с 2009 года (U-17). У нас сформирован новый селекционный отдел, руководителем которого стал Виталий Лилик.

Селекция постоянно работает – она не останавливается никогда. Я считаю, что тренеры играют большую роль в селекции команд. Они в первую очередь знают, какие позиции следует усиливать и передают информацию. Они просматривают матчи и ищут соответствующих игроков. Фамилий пока не могу сказать, знаю, что ведется работа. Следует отметить, что два года назад в нашу академию было попасть попроще. Сейчас – это большее точечное усиление. Если футболист хочет попасть в нашу академию, то он должен быть не слабее игрока основного состава, как минимум. Хороших футболистов мы всегда рады видеть в нашей академии.

– Как вы лично оцениваете 2025 год для академии ЛНЗ и для себя?

– Год очень успешный. Для меня в Академии этот год можно назвать прорывом. Начиная с серебра Элит-лиги с командой U-16 (2009 год рождения) и завершая сегодняшним результатом в клубном зачете Pro-лиги. Конечно, мы не можем быть недовольны. Наша цель – закрепиться на этих позициях и постепенно улучшать их. Не следует забывать, кроме результатов в таблице, наша задача – подготовка футболистов для первой команды. Если таких футболистов будет достаточное количество – это будет главным показателем работы нашей академии.