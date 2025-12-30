Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Ракицкий хочет играть
По информации СМИ, известный защитник Ярослав Ракицкий не просто выступал за Черноморец, а вкладывал свои деньги в небольшие улучшения инфраструктуры на базе клуба.
Игрок хочет, чтобы партнерам было максимально удобно восстанавливаться и готовиться к матчам.
Сообщается, что Ракицкий не думает о завершении карьеры и хочет продолжать выступления.
При этом судьба игрока остается под вопросом, учитывая уход тренера Александра Кучера и вероятное возвращение в Одессу наставника Романа Григорчука.
Ракицкий в нынешнем сезоне провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В команду прибудет Эрикссон
Завершать карьеру поляк не планирует