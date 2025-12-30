Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Первая лига
30 декабря 2025, 14:17
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина

Ракицкий хочет играть

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

По информации СМИ, известный защитник Ярослав Ракицкий не просто выступал за Черноморец, а вкладывал свои деньги в небольшие улучшения инфраструктуры на базе клуба.

Игрок хочет, чтобы партнерам было максимально удобно восстанавливаться и готовиться к матчам.

Сообщается, что Ракицкий не думает о завершении карьеры и хочет продолжать выступления.

При этом судьба игрока остается под вопросом, учитывая уход тренера Александра Кучера и вероятное возвращение в Одессу наставника Романа Григорчука.

Ракицкий в нынешнем сезоне провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Ярослав Ракицкий чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
