Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина

По информации СМИ, известный защитник Ярослав Ракицкий не просто выступал за Черноморец, а вкладывал свои деньги в небольшие улучшения инфраструктуры на базе клуба.

Игрок хочет, чтобы партнерам было максимально удобно восстанавливаться и готовиться к матчам.

Сообщается, что Ракицкий не думает о завершении карьеры и хочет продолжать выступления.

При этом судьба игрока остается под вопросом, учитывая уход тренера Александра Кучера и вероятное возвращение в Одессу наставника Романа Григорчука.

Ракицкий в нынешнем сезоне провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.