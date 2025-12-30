Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч

В этот день 50 лет назад легендарный форвард Динамо Киев Олег Блохин завоевал Золотой мяч и стал первым украинцем, кто получил эту награду (набрал в голосовании 122 балла).

Блохин в голосовании обошел таких звезд мирового футбола, как немец Франц Беккенбауэр (42 пункта) и нидерландец Йохан Кройфф (27 очков).

В том году динамовцы под руководством Валерия Лобановского победили в розыгрыше Кубка обладателей кубков и стали обладателями Суперкубка УЕФА, дважды обыграв знаменитую мюнхенскую Баварию.

Позже успех Блохина повторили Игорь Беланов (признанный лучшим игроком Европы 1986) и Андрей Шевченко (обладатель Золотого мяча 2004).