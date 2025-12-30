Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 15:07 | Обновлено 30 декабря 2025, 15:08
352
1

Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч

Легенда украинского футбола

30 декабря 2025, 15:07 | Обновлено 30 декабря 2025, 15:08
352
1 Comments
Первый украинец. 50 лет назад Олег Блохин завоевал Золотой мяч
УАФ. Олег Блохин (слева)

В этот день 50 лет назад легендарный форвард Динамо Киев Олег Блохин завоевал Золотой мяч и стал первым украинцем, кто получил эту награду (набрал в голосовании 122 балла).

Блохин в голосовании обошел таких звезд мирового футбола, как немец Франц Беккенбауэр (42 пункта) и нидерландец Йохан Кройфф (27 очков).

В том году динамовцы под руководством Валерия Лобановского победили в розыгрыше Кубка обладателей кубков и стали обладателями Суперкубка УЕФА, дважды обыграв знаменитую мюнхенскую Баварию.

Позже успех Блохина повторили Игорь Беланов (признанный лучшим игроком Европы 1986) и Андрей Шевченко (обладатель Золотого мяча 2004).

По теме:
«Динамо Шахтеру не конкурент». Грачев – о текущем чемпионате
Экс-игрок Динамо: «С поддержкой Суркисов он может построить новую команду»
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Олег Блохин Динамо Киев Золотой мяч
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30 декабря 2025, 15:01 0
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 30 декабря в 21:00 по Киеву

«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона
Футбол | 30 декабря 2025, 10:17 5
«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона
«Ошибаться нельзя». Гасперини отреагировал на игру Довбика и Фергюсона

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Рома» одолела «Дженоа» со счетом 3:1

ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бокс | 29.12.2025, 17:34
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30.12.2025, 09:33
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Цей "таваріщ" - комуніст та совкодрочер. Українською мовою не володіє. Тому називати його "українцем" я б не став. Швидше "радянським" футболістом.
Ответить
+1
batistuta
З комуністичний привітом! З нами Щорс попереду та Скоропадський позаду! 
Ответить
0
Популярные новости
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 10
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем