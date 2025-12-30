Реал договорился о контракте с форвардом. Но пока не объявляет

По информации испанских СМИ, Реал договорился о продлении контракта с форвардом Браимом Диасом, чьей соглашение истекает летом 2027 года.

Стороны готовы продлить контракт до лета 2030 года, но 26-летний Диас пока все еще не уверен, что стоит подписывать договор.

Сообщается, что игрок при Хаби Алонсо получает даже меньше времени на поле, чем во время работы наставника Карло Анчелотти, поэтому Диас думает об уходе из мадридской команды.

У него есть предложения из Европы и Саудовской Аравии. Реал готов как подписать контракт, так и отпустить Диаса, если получит хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Браим забил гол и сделал три результативные передачи.