Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал договорился о контракте с форвардом. Но пока не объявляет
Испания
30 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 30 декабря 2025, 16:47
854
0

Реал договорился о контракте с форвардом. Но пока не объявляет

Браим Диас может как остаться, так и уйти

30 декабря 2025, 16:25 | Обновлено 30 декабря 2025, 16:47
854
0
Реал договорился о контракте с форвардом. Но пока не объявляет
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

По информации испанских СМИ, Реал договорился о продлении контракта с форвардом Браимом Диасом, чьей соглашение истекает летом 2027 года.

Стороны готовы продлить контракт до лета 2030 года, но 26-летний Диас пока все еще не уверен, что стоит подписывать договор.

Сообщается, что игрок при Хаби Алонсо получает даже меньше времени на поле, чем во время работы наставника Карло Анчелотти, поэтому Диас думает об уходе из мадридской команды.

У него есть предложения из Европы и Саудовской Аравии. Реал готов как подписать контракт, так и отпустить Диаса, если получит хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Браим забил гол и сделал три результативные передачи.

По теме:
Черноморец отказался покупать лидера клуба Второй лиги
Проблемный клуб УПЛ подписывает хавбека и ждет первого бразильца
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Реал Мадрид Браим Диас трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30 декабря 2025, 09:33 0
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом

Японец успешно выступил в Эр-Рияде

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30 декабря 2025, 08:33 2
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»

Все зависит от фактора войны

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Футбол | 29.12.2025, 18:33
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30.12.2025, 15:01
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 10
Бокс
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 13
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем