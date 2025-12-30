Украина. Премьер лига30 декабря 2025, 12:40 | Обновлено 30 декабря 2025, 12:48
ФОТО. Шахтер назвал лучшего игрока года. Он может покинуть команду
Фаны признали Ризныка лучшим в 2025 году
Шахтер подвел итоги 2025 года и назвал лучшего игрока команды. Это звание получил вратарь Дмитрий Ризнык. В голосовании страж ворот опередил Педриньо и Олега Очеретько.
В этом году Ризнык во всех турнирах отыграл 38 матчей и сумел 23 раза сыграть на ноль.
Дмитрий второй год кряду признается лучшим игроком Шахтера.
Ранее сообщалось, что интерес к вратарю сборной Украины проявляли клубы АПЛ и других ведущих чемпионатов. Сам Ризнык подтверждал переговоры, но пока остается в Шахтере.
Контракт с клубом истекает в конце 2027 года.
