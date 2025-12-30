ФОТО. Шахтер назвал лучшего игрока года. Он может покинуть команду

Шахтер подвел итоги 2025 года и назвал лучшего игрока команды. Это звание получил вратарь Дмитрий Ризнык. В голосовании страж ворот опередил Педриньо и Олега Очеретько.

В этом году Ризнык во всех турнирах отыграл 38 матчей и сумел 23 раза сыграть на ноль.

Дмитрий второй год кряду признается лучшим игроком Шахтера.

Ранее сообщалось, что интерес к вратарю сборной Украины проявляли клубы АПЛ и других ведущих чемпионатов. Сам Ризнык подтверждал переговоры, но пока остается в Шахтере.

Контракт с клубом истекает в конце 2027 года.