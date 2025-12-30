Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер назвал лучшего игрока года. Он может покинуть команду
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 12:40 | Обновлено 30 декабря 2025, 12:48
521
1

ФОТО. Шахтер назвал лучшего игрока года. Он может покинуть команду

Фаны признали Ризныка лучшим в 2025 году

30 декабря 2025, 12:40 | Обновлено 30 декабря 2025, 12:48
521
1 Comments
ФОТО. Шахтер назвал лучшего игрока года. Он может покинуть команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Шахтер подвел итоги 2025 года и назвал лучшего игрока команды. Это звание получил вратарь Дмитрий Ризнык. В голосовании страж ворот опередил Педриньо и Олега Очеретько.

В этом году Ризнык во всех турнирах отыграл 38 матчей и сумел 23 раза сыграть на ноль.

Дмитрий второй год кряду признается лучшим игроком Шахтера.

Ранее сообщалось, что интерес к вратарю сборной Украины проявляли клубы АПЛ и других ведущих чемпионатов. Сам Ризнык подтверждал переговоры, но пока остается в Шахтере.

Контракт с клубом истекает в конце 2027 года.

По теме:
Экс-игрок Динамо: «С поддержкой Суркисов он может построить новую команду»
Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги мечтает о вызове в сборную Украины
Испанскому тренеру в Карпатах будет помогать украинский штаб
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Футбол | 30 декабря 2025, 10:12 2
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря

В команду прибудет Эрикссон

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29 декабря 2025, 17:59 12
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария случилась в Нигерии

Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
Футбол | 30.12.2025, 07:05
Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
Арда Туран готов расстаться с девятью игроками Шахтера
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бокс | 29.12.2025, 17:34
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30.12.2025, 11:44
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
От якби дійсно залишив команду,  найшли б йому  адекватну заміну
Ответить
0
Популярные новости
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем