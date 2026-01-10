Элина Свитолина – Ива Йович. Финал для украинки. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Окленде
10 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Иву Йович в полуфинале хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Украинка одержала непростую победу со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В первой партии Элина отыгралась с 0:3.
В финале Окленда Свитолина поборется против представительницы Китая Ван Синьюй.
🏆 WTA 250 Окленд. Хард, 1/2 финала
Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3] – 7:6 (7:5), 6:2
Видеообзор матча
