Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 января 2026, 18:19 | Обновлено 10 января 2026, 18:40
0

Элина Свитолина – Ива Йович. Финал для украинки. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Окленде

Элина Свитолина – Ива Йович. Финал для украинки. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 января украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Иву Йович в полуфинале хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Украинка одержала непростую победу со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В первой партии Элина отыгралась с 0:3.

В финале Окленда Свитолина поборется против представительницы Китая Ван Синьюй.

🏆 WTA 250 Окленд. Хард, 1/2 финала

Элина Свитолина [1] – Ива Йович [3] – 7:6 (7:5), 6:2

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
