Элина СВИТОЛИНА: «Уверена, в будущем у нее будет еще очень много титулов»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над Ивой Йович в полуфинале хардового турнира WTA 250 в Окленде:

– Элина, вы вышли в финал, как и в 2024 году. По ходу этого турнира вас проверяли на прочность, вам приходилось показывать характер – и сегодня это особенно чувствовалось. В решающие моменты все сошлось воедино. Это именно та игра, которую вы искали?

– Да, безусловно. Приятно выиграть матч в двух сетах. Вчера была очень тяжелая битва, и сегодня тоже – особенно в первом сете. Ива играла очень хорошо, и мне пришлось действительно бороться, выкладываться на полную и пытаться найти свой уровень. Я очень рада, что смогла завершить матч в двух сетах и сэкономить немного энергии перед финалом.

– Отличное выступление. И пару слов об Иве: она только начинает свой путь в туре. Что вас больше всего впечатлило в ее игре и что вы для себя отметили в вашем первом очном матче с такой молодой соперницей?

– Мы тренировались вместе перед турниром, поэтому я примерно понимала, чего ожидать. Но даже тогда она меня удивила тем, как она бьет по мячу и как хорошо двигается по корту. Уверена, в будущем у нее будет еще очень много титулов.

Свитолина переиграла Йович со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В финале Элина встретится с Ван Синьюй.