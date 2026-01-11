Желтая для Яремчука. Олимпиакос выиграл матч и остался лидером в Греции

В субботу, 10 января, «Олимпиакос» закрепился на первой строчке чемпионата Греции.

Команда из Пирея отправилась в гости к «Атромитосу» на матч 16-го тура первенства и оформила уверенную победу со счетом 2:0.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных. На поле нападающий вышел на 85-й минуте, когда исход встречи уже был практически решен.

Отметиться результативным действием Яремчуку не удалось, однако на 90+3-й минуте он получил желтую карточку от арбитра.

«Олимпиакос» лидирует в чемпионате Греции – первое место и 39 очков. «Атромитос» всего 11-й (13 баллов).

Чемпионат Греции. 16-й тур, 10 января

«Атромитос» – «Олимпиакос» – 0:2

Голы: Мартинш, 35, Тареми, 56