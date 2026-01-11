Желтая для Яремчука. Олимпиакос выиграл матч и остался лидером в Греции
Украинский форвард вышел на поле на 85-й минуте
В субботу, 10 января, «Олимпиакос» закрепился на первой строчке чемпионата Греции.
Команда из Пирея отправилась в гости к «Атромитосу» на матч 16-го тура первенства и оформила уверенную победу со счетом 2:0.
Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных. На поле нападающий вышел на 85-й минуте, когда исход встречи уже был практически решен.
Отметиться результативным действием Яремчуку не удалось, однако на 90+3-й минуте он получил желтую карточку от арбитра.
«Олимпиакос» лидирует в чемпионате Греции – первое место и 39 очков. «Атромитос» всего 11-й (13 баллов).
Чемпионат Греции. 16-й тур, 10 января
«Атромитос» – «Олимпиакос» – 0:2
Голы: Мартинш, 35, Тареми, 56
+3 🔴⚪️🦁#OlympiacosFC #ATROLY #slgr pic.twitter.com/txo8Cxzi6q— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легко для Баварии, сложно для Жироны, игры разума для Интера и Наполи
Тренера разозлило поражение от «Браги»