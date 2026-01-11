Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антонио Конте стремится подписать звезду сборной Украины
Италия
11 января 2026, 00:02 |
948
0

Антонио Конте стремится подписать звезду сборной Украины

Довбик все же может оказаться в «Наполи»

11 января 2026, 00:02 |
948
0
Антонио Конте стремится подписать звезду сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Руководство «Наполи» придерживается взвешенной стратегии на трансферном рынке и не планирует делать импульсивных шагов.

По данным итальянских СМИ, среди кандидатов на усиление атаки фигурирует Артем Довбик, которого рассматривают как возможную альтернативу Лоренцо Лукки. Отмечается, что сторонником таланта Довбика является главный тренер неаполитанцев Антони Конте и его тренерский штаб.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.

По теме:
ФОТО. Итальянская журналистка показала потрясающую фигуру. Огонь
Итальянский журналист – о травме Довбика: «Это настоящая катастрофа»
Быкам погнули рога. Аталанта уверенно обыграла Торино в Серии А
Лоренцо Лукка Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим
Дмитрий Олийченко Источник: Tuttosport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 31
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Футбол | 10 января 2026, 23:02 0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Примите мои искренние соболезнования»

Президент УАФ отреагировал на террористическую атаку россии

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10.01.2026, 14:19
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 10.01.2026, 09:07
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 19:47
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Реброву предложили натурализовать Проспера Оба для сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 15
Теннис
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем