Антонио Конте стремится подписать звезду сборной Украины

Руководство «Наполи» придерживается взвешенной стратегии на трансферном рынке и не планирует делать импульсивных шагов.

По данным итальянских СМИ, среди кандидатов на усиление атаки фигурирует Артем Довбик, которого рассматривают как возможную альтернативу Лоренцо Лукки. Отмечается, что сторонником таланта Довбика является главный тренер неаполитанцев Антони Конте и его тренерский штаб.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.