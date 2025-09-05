Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в Милан
Италия
05 сентября 2025, 02:15
Артем мог покинуть «Рому»

Названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но было одно условие – нападающий «россонери» Сантьяго Хименес должен был покинуть клуб.

Клубы обсуждали обмен игроками. «Милан» был готов включить в аренду Хименеса опцию выкупа игрока, как просила «Рома». Однако в последний момент «россонери» установили на мексиканца высокий ценник – 45 миллионов евро, что полностью разрушило трансферную сделку.

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривал «Ювентус».

Дмитрий Олейник Источник: La Repubblica
