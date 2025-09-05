Названа неожиданная причина, почему сорвался трансфер Довбика в Милан
Артем мог покинуть «Рому»
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.
Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но было одно условие – нападающий «россонери» Сантьяго Хименес должен был покинуть клуб.
Клубы обсуждали обмен игроками. «Милан» был готов включить в аренду Хименеса опцию выкупа игрока, как просила «Рома». Однако в последний момент «россонери» установили на мексиканца высокий ценник – 45 миллионов евро, что полностью разрушило трансферную сделку.
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривал «Ювентус».
