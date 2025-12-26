ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку

Курьез случился в матче Кубка африканских наций 2025 между Алжиром и Суданом (3:0).

Футболист сборной Судана допустил грубую ошибку с передачей, которую сразу перехватил нападающий Алжира и начал перспективную атаку.

Однако арбитр неожиданно зафиксировал офсайд и свистком остановил игру. Это вызвало справедливый протест алжирской команды.

Правда, затем судья осознал ошибку. Свое решение он отменил и возобновил игру спорным мячом, вернув его алжирской команде.

Сборная Алжира одержала победу над командой Судана (3:0) в матче 1-го тура КАН-2025. Дубль для алжирцев оформил знаменитый вингер Рияд Марез. Ибрагим Маза поставил точку на 86-й минуте.

