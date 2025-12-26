ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку
Курьез случился в матче Кубка африканских наций между Алжиром и Суданом
Футболист сборной Судана допустил грубую ошибку с передачей, которую сразу перехватил нападающий Алжира и начал перспективную атаку.
Однако арбитр неожиданно зафиксировал офсайд и свистком остановил игру. Это вызвало справедливый протест алжирской команды.
Правда, затем судья осознал ошибку. Свое решение он отменил и возобновил игру спорным мячом, вернув его алжирской команде.
Сборная Алжира одержала победу над командой Судана (3:0) в матче 1-го тура КАН-2025. Дубль для алжирцев оформил знаменитый вингер Рияд Марез. Ибрагим Маза поставил точку на 86-й минуте.
