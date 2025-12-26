Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку
Кубок африканских наций
26 декабря 2025, 15:04 | Обновлено 26 декабря 2025, 15:07
ВИДЕО. Скандальный свисток. В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку

Курьез случился в матче Кубка африканских наций между Алжиром и Суданом

Getty Images/Global Images Ukraine

Курьез случился в матче Кубка африканских наций 2025 между Алжиром и Суданом (3:0).

Футболист сборной Судана допустил грубую ошибку с передачей, которую сразу перехватил нападающий Алжира и начал перспективную атаку.

Однако арбитр неожиданно зафиксировал офсайд и свистком остановил игру. Это вызвало справедливый протест алжирской команды.

Правда, затем судья осознал ошибку. Свое решение он отменил и возобновил игру спорным мячом, вернув его алжирской команде.

Сборная Алжира одержала победу над командой Судана (3:0) в матче 1-го тура КАН-2025. Дубль для алжирцев оформил знаменитый вингер Рияд Марез. Ибрагим Маза поставил точку на 86-й минуте.

ВИДЕО (MEGOGO). В КАН судья придумал офсайд и прервал атаку

Видеообзор матча КАН-2025: Алжир - Судан - 3:0

Кубок африканских наций сборная Алжира по футболу сборная Судана по футболу видео голов и обзор скандал курьезы офсайд (вне игры) судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
