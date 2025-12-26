Сабо выбрал лучшего игрока УПЛ: «Он чем-то похож на Довбика, но...»
Йожеф похвалил Проспера Оба
Бывший тренер Йожеф Сабо отметил успехи нигерийского вингера Проспера Оба, который уже перебрался из расположения ЛНЗ в донецкий Шахтер.
– Кто сейчас главная звезда УПЛ среди игроков, лучший футболист по итогам первой половины сезона?
– Вот так однозначно кого-то назвать лучшим не могу… Конечно, классно проявил себя нигериец из ЛНЗ Оба. Мне такой план игроки импонируют. Наглые. В хорошем понимании этого слова.
Он не стоит на поле, не ждет мяча. Фактурой Оба несколько похож на Довбика, но куда более разноплановый, потому что Артем – нападающий зависим, – сказал Сабо.
В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
