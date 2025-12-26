Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо выбрал лучшего игрока УПЛ: «Он чем-то похож на Довбика, но...»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 15:12 |
399
0

Сабо выбрал лучшего игрока УПЛ: «Он чем-то похож на Довбика, но...»

Йожеф похвалил Проспера Оба

26 декабря 2025, 15:12 |
399
0
Сабо выбрал лучшего игрока УПЛ: «Он чем-то похож на Довбика, но...»
ФК ЛНЗ. Проспер Оба

Бывший тренер Йожеф Сабо отметил успехи нигерийского вингера Проспера Оба, который уже перебрался из расположения ЛНЗ в донецкий Шахтер.

– Кто сейчас главная звезда УПЛ среди игроков, лучший футболист по итогам первой половины сезона?

– Вот так однозначно кого-то назвать лучшим не могу… Конечно, классно проявил себя нигериец из ЛНЗ Оба. Мне такой план игроки импонируют. Наглые. В хорошем понимании этого слова.

Он не стоит на поле, не ждет мяча. Фактурой Оба несколько похож на Довбика, но куда более разноплановый, потому что Артем – нападающий зависим, – сказал Сабо.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По теме:
Лидер Шахтера мог перейти в турецкий гранд, но помешала война
В Кривбассе прокомментировали возможные трансферы Твердохлеба и Микитишина
ВАН ЛЕУВЕН: «Я считаю, что мой приход в Кривбасс прошел хорошо»
Проспер Оба Йожеф Сабо ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Футбол | 26 декабря 2025, 09:29 8
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина

«Фиолетовые» активно ищут форварда

ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
Футбол | 26 декабря 2025, 07:00 2
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»

Виктор раскритиковал свой бывший клуб – «Динамо»

Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Футбол | 26.12.2025, 12:05
Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
Бокс | 25.12.2025, 21:27
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
25.12.2025, 08:55 13
Бокс
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 10
Бокс
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
24.12.2025, 09:06
Теннис
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
В Министерстве спорта Украины вышли с заявлением по Забарному и Сафонову
25.12.2025, 14:08 16
Футбол
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем