Сабо выбрал лучшего игрока УПЛ: «Он чем-то похож на Довбика, но...»

Бывший тренер Йожеф Сабо отметил успехи нигерийского вингера Проспера Оба, который уже перебрался из расположения ЛНЗ в донецкий Шахтер.

– Кто сейчас главная звезда УПЛ среди игроков, лучший футболист по итогам первой половины сезона?

– Вот так однозначно кого-то назвать лучшим не могу… Конечно, классно проявил себя нигериец из ЛНЗ Оба. Мне такой план игроки импонируют. Наглые. В хорошем понимании этого слова.

Он не стоит на поле, не ждет мяча. Фактурой Оба несколько похож на Довбика, но куда более разноплановый, потому что Артем – нападающий зависим, – сказал Сабо.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.