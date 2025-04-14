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  4. Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Италия
14 апреля 2025, 20:14 |
4514
14

Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера

«Ювентус» хочет подписать украинца

14 апреля 2025, 20:14 |
4514
14
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянского портала Tutto Calcioestero, на трансфер украинского нападающего нацелился самый титулованный клуб Италии туринский «Ювентус». «Зебры» находятся в активном поиске нового нападающего, ведь арендованный в «ПСЖ» француз Рандаль Коло Муани летом вернется в Париж, а сербский форвард Душан Влахович перейдет в другой клуб.

«Рома» не горит желанием отпускать Артема, однако чек в размере 50 миллионов евро убедит руководство «волков».

В этом сезоне в активе Довбика 41 матч, 16 голов и четыре ассиста.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.

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Рандаль Коло Муани Душан Влахович Артем Довбик Ювентус трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 14
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Prokop_Andriy
ну 50 навряд чи хтось дасть, але якщо Рома його відпустить то буде непогано)
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+3
Lulinnha
Играть за Юве или Интер это фантастика для Довбыка. 
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+2
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Alex
Если бы не Жирона где много навесов было в штрафную и Довбик мог добить мяч то в Роме и других клубах Довбик сидел бы в запасе весь сезон. Он ни обыграть не убежать с мячом ни создать момент не может .принимает пас задом к воротам и сразу отдает его что бы не потерять и это нападающий , Толку от него 
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+1
umnuy2
он доказал что может забивать и в убогой роме...в юве стата будет ещё лучше.Если не утка то нормалёк
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+1
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Павло
Маячня
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0
putin khuylo stop the war
влажные мечты от спорт.юа
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0
apepa
В Риме его ненавидят. Теперь хотят чтобы и в Турине его освиствовали..
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-2
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