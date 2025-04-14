Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации итальянского портала Tutto Calcioestero, на трансфер украинского нападающего нацелился самый титулованный клуб Италии туринский «Ювентус». «Зебры» находятся в активном поиске нового нападающего, ведь арендованный в «ПСЖ» француз Рандаль Коло Муани летом вернется в Париж, а сербский форвард Душан Влахович перейдет в другой клуб.

«Рома» не горит желанием отпускать Артема, однако чек в размере 50 миллионов евро убедит руководство «волков».

В этом сезоне в активе Довбика 41 матч, 16 голов и четыре ассиста.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.