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  4. Раньери назвал главную проблему Довбика после матча с Лацио в Серии А
Италия
14 апреля 2025, 09:09 |
1697
1

Раньери назвал главную проблему Довбика после матча с Лацио в Серии А

Клаудио считает, что украинскому форварду комфортнее играть в паре с другим нападающим

14 апреля 2025, 09:09 |
1697
1
Раньери назвал главную проблему Довбика после матча с Лацио в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.

«Я знаю, что с двумя форвардами мы действуем более вертикально и решительно. Но если выпущу их обоих с первых минут – не получу вариантов для усиления со скамьи. Это единственное, что меня сдерживает», – признался тренер.

Я понимаю, что Довбик чувствует себя менее изолированным, когда играет с партнером. Теперь дело за мной — найти правильное решение», – сказал наставник.

Ранее сообщалось, что стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома

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Клаудио Раньери Артем Довбик Эльдор Шомуродов Серия A Рома Рим Лацио чемпионат Италии по футболу Лацио - Рома
Олег Вахоцкий Источник: Football-Italia
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Комментарии 1
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easterly
А як йому грати без мяча?  За увесь матч в його сторону було надіслано мяч аж 3 рази і то корявих. Один раз скинув нейтральному, так той щось там начудив
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