Раньери назвал главную проблему Довбика после матча с Лацио в Серии А

Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.

«Я знаю, что с двумя форвардами мы действуем более вертикально и решительно. Но если выпущу их обоих с первых минут – не получу вариантов для усиления со скамьи. Это единственное, что меня сдерживает», – признался тренер.

Я понимаю, что Довбик чувствует себя менее изолированным, когда играет с партнером. Теперь дело за мной — найти правильное решение», – сказал наставник.

Ранее сообщалось, что стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома