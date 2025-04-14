Раньери назвал главную проблему Довбика после матча с Лацио в Серии А
Клаудио считает, что украинскому форварду комфортнее играть в паре с другим нападающим
Главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.
«Я знаю, что с двумя форвардами мы действуем более вертикально и решительно. Но если выпущу их обоих с первых минут – не получу вариантов для усиления со скамьи. Это единственное, что меня сдерживает», – признался тренер.
Я понимаю, что Довбик чувствует себя менее изолированным, когда играет с партнером. Теперь дело за мной — найти правильное решение», – сказал наставник.
Ранее сообщалось, что стала известна оценка Довбика за матч Серии А Лацио – Рома
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