Боту объяснил, почему Шахтер не купил Карраскаля

Технический директор «Фламенго» Жозе Боту рассказал, почему не подписал в «Шахтер» колумбийского вингера Хорхе Карраскаля, когда тот выступал за «Карпаты», а сам функционер отвечал за работу селекционной службы «горняков».

«Могу рассказать одну историю: причины, по которым я не взял Карраскаля в «Шахтер» были точно такими же, как и причины, по которым я взял его во «Фламенго». Я был в «Бенфике», когда он перешел в «Севилью». Затем, когда я перешел в «Шахтер», он оказался в аренде в «Карпатах».

«Он действительно хорошо играл, талантливый игрок, уличный футболист, но очень умный, легко понимал игру. Он был немного небрежен, потому что любил приукрашивать каждую игру, а еще у него была активная жизнь за пределами футбольного поля, уже в Украине, что было довольно рискованно, не правда ли?».

«Но в нем была доля безумия, благодаря которой на поле ему было все равно на чье-либо давление. Сегодня он стал более зрелым, но я знал, что давление на «Маракане» на него не повлияет. Ему плевать на давление СМИ, он, вероятно, даже не стал бы включать телевизор, чтобы посмотреть, что о нем говорят», – рассказал Боту в эфире подкаста No Princípio Era a Bola.

Об интересе к Карраскалю со стороны «Шахтера» в СМИ писали с 2017 по 2019 годы. Боту был главой селекционного отдела донецкого клуба в 2018-2021 годах.