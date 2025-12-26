Поворотный момент. Клуб ЛЧ из топ-чемпионата нацелился на украинца
«Вильярреал» интересуется голкипером «Реала» Андреем Луниным
«Вильярреал» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Журналисты источника считают, что сейчас наступает поворотный момент в карьере 26-летнего футболиста. Игрок хочет быть основным вратарем в своей команде, и «желтая субмарина» предлагает ему такую возможность.
Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее «Реал» принял неожиданное решение относительно будущего Андрея Лунина.
