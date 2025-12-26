Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поворотный момент. Клуб ЛЧ из топ-чемпионата нацелился на украинца
Испания
26 декабря 2025, 12:40 | Обновлено 26 декабря 2025, 13:11
1211
1

Поворотный момент. Клуб ЛЧ из топ-чемпионата нацелился на украинца

«Вильярреал» интересуется голкипером «Реала» Андреем Луниным

26 декабря 2025, 12:40 | Обновлено 26 декабря 2025, 13:11
1211
1 Comments
Поворотный момент. Клуб ЛЧ из топ-чемпионата нацелился на украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Вильярреал» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Журналисты источника считают, что сейчас наступает поворотный момент в карьере 26-летнего футболиста. Игрок хочет быть основным вратарем в своей команде, и «желтая субмарина» предлагает ему такую возможность.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее «Реал» принял неожиданное решение относительно будущего Андрея Лунина.

По теме:
Экс-форвард Динамо заинтересовал клуб из экзотического чемпионата
Каштру близок к тому, чтобы заполучить своего экс-подопечного по Шахтеру
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Андрей Лунин Вильярреал Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
Бокс | 26 декабря 2025, 10:42 2
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»

Дерек раскритиковал Джейка Пола

Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Футбол | 26 декабря 2025, 08:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»

Известный тренер оценил бразильцев «Шахтера»

Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25.12.2025, 14:22
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Футбол | 26.12.2025, 11:19
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26.12.2025, 13:27
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Луніну якось пох
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
25.12.2025, 07:41 13
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
25.12.2025, 21:27
Бокс
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
Футболист Шахтера с самой высокой зарплатой не нужен Турану и покинет клуб
24.12.2025, 12:41 33
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
Возвращение домой. Динамо ведет переговоры по трансферу украинского вингера
24.12.2025, 15:46
Футбол
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
24.12.2025, 16:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем