Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Первая лига
26 декабря 2025, 14:43 | Обновлено 26 декабря 2025, 14:45
Андрей ДЕДЯЕВ: «Как и все дети, болел за Андрея Шевченко»

Футболист «Виктории» ответил на вопросы пресс-службы клуба

ФК Виктория Сумы. Андрей Дедяев

«Виктория» первую часть сезона завершила на десятом месте турнирной таблицы Первой лиги. Защитник сумского клуба Андрей Дедяев рассказал о первых шагах в футболе и поделился планами на весеннюю часть чемпионата.

– Кто или что вдохновило тебя выбрать именно футбол? Расскажи свою личную историю прихода в этот вид спорта.

– Мой брат занимался футболом, я приходил и смотрел, как играют старшие ребята, а впоследствии и моя очередь настала. А вообще я родом из маленького поселка в Донецкой области, поэтому у нас было две секции – футбол и борьба. Футбол был ближе по душе.

– Кто из футболистов был твоим кумиром в детстве? На кого равнялся, кому подражал?

– Нас возили на матчи «Шахтера», поэтому как-то запомнился Андрей Воробей – нападающий. А впоследствии, когда по телевидению показывали Серию А, я, как и все дети, болел за Андрея Шевченко.

– Опиши себя тремя словами. Какой ты футболист на поле?

– Этот вопрос лучше для моих партнеров и тренеров. Скажу одно – на поле я отдаю всего себя.

– Какой момент в футболе заставил тебя по-настоящему поверить в себя?

– Футболист формируется, когда проходит через тяжелые игры: где-то побеждаешь, проходишь через болезненные поражения. И только потом ты начинаешь верить в себя, потому что знаешь, что можешь через это пройти и способен на большее.

– Какой из футбольных клубов, за которые ты играл, оказал наибольшее влияние на твое становление как футболиста?

– Пожалуй, каждый клуб, а еще больше каждый тренер, с которым я работал, вложил что-то в меня. Многому научился на начальном этапе карьеры и сейчас продолжаю учиться. Футболист должен всегда развиваться как физически, так и психологически.

– Есть ли матч в футболке «Виктории», который запомнился тебе больше всего? Чем именно?

– Я уверен, что памятные матчи еще впереди. Но за этот период выделю игру с «Черноморцем». Все-таки это бренд украинского футбола: хороший город, классный стадион. Мы тогда сыграли 0:0, но игра была неплохой.

– Самое яркое воспоминание Андрея Дедяева за всю футбольную карьеру – какой он?

– Мне кажется, что дебют в профессиональном футболе всегда запоминается. А потом ты уже ставишь себе цели и идешь к ним.

– Имеешь ли футбольные или жизненные принципы, которыми руководствуешься каждый день?

– В футболе, как и в жизни, нужно быть честным. Ты не можешь хотеть от футбола что-нибудь взамен, ничего ему не отдав: свое время, свое здоровье.

– Какой ты вне футбола? Чем любишь заниматься в свободное время?

– Спокойный, веселый человек. Люблю настольный теннис, в отпуске – волейбол. Не могу сказать, что у меня много свободного времени, но когда оно есть – надо проводить его с пользой. Очень люблю море, но сейчас оно далеко.

– Если бы не футбол, кем бы ты был?

– Наверное, точно был бы в спорте. А если вне спорта, то, наверное, актером.

– Расскажи свою историю в ФК «Виктория». Почему выбрал именно этот клуб?

– Я не раз пересекался с «Викторией» на поле, и эта команда всегда мне нравилась. Когда появилось предложение, я даже не думал сразу согласился. А когда приехал и увидел, какая здесь команда и какие условия для футболистов, уже ни на секунду не сомневался.

– С кем из игроков «Виктории» у тебя на поле лучшее взаимодействие?

– Не могу кого-нибудь одного выделить, но на поле с Кнышем часто подсказываем друг другу – все-таки играем на одном фланге.

– Что для тебя значит быть футболистом ФК «Виктория»?

– Хочу вместе с «Викторией» развиваться как футболист и как человек. И рано или поздно этот клуб должен быть в Премьер-лиге.

– Самая большая футбольная мечта Андрея Дедяева?

– Сейчас, думаю, у многих одна мечта, чтобы дома было спокойно. А из футбольных… хочу, как Василий Кобин, забить бисиклетой.

– Сейчас команда находится в отпуске. Как он проходит у тебя?

– Дома с семьей, мы и так мало видим. Понемногу поддерживаю форму.

– Какие цели ставишь перед собой на весеннюю часть сезона?

– Хорошо подготовиться, подойти в хорошем моральном состоянии, чтобы подниматься выше.

