Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого отчислил Индзаги, вернулся в Бразилию
Бразилия
26 декабря 2025, 14:29 | Обновлено 26 декабря 2025, 14:30
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого отчислил Индзаги, вернулся в Бразилию

Ренан Лоди согласовал контракт с «Атлетико Минейро»

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого отчислил Индзаги, вернулся в Бразилию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренан Лоди

«Атлетико Минейро» сообщил на официальных страницах клуба о согласовании всех условий сделки по подписанию контракта с Ренаном Лоди.

Контракт между «Гало» и 27-летним левым защитником рассчитан на пять лет.

Подписание контракта и официальное представление Лоди состоится 26 декабря после прохождения игроком медицинского обследования.

Последним клубом Ренана был саудовский «Аль-Хиляль», за который он сыграл 56 матчей, забил четыре гола и отдал 11 ассистов. Перед стартом текущего сезона, по решению Симоне Индзаги, он не был внесён в заявку команды на чемпионат, после чего решил расторгнуть контракт с клубом.

В Европе Лоди известен выступлениями за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 118 матчей, забил шесть голов и отдал десять ассистов.

Иван Чирко Источник: ФК Атлетико Минейро
Falko
"захисник, якого відчислив Індзагі" 
"Відчислив" чи "відчистив"? Може, все-таки "відрахував"?
У редакторів що, навіть елементарну перевірку лексики не встановлено?
