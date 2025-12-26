ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, которого отчислил Индзаги, вернулся в Бразилию

«Атлетико Минейро» сообщил на официальных страницах клуба о согласовании всех условий сделки по подписанию контракта с Ренаном Лоди.

Контракт между «Гало» и 27-летним левым защитником рассчитан на пять лет.

Подписание контракта и официальное представление Лоди состоится 26 декабря после прохождения игроком медицинского обследования.

Последним клубом Ренана был саудовский «Аль-Хиляль», за который он сыграл 56 матчей, забил четыре гола и отдал 11 ассистов. Перед стартом текущего сезона, по решению Симоне Индзаги, он не был внесён в заявку команды на чемпионат, после чего решил расторгнуть контракт с клубом.

В Европе Лоди известен выступлениями за мадридский «Атлетико», в составе которого провёл 118 матчей, забил шесть голов и отдал десять ассистов.