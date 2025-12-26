Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Англия
26 декабря 2025, 14:14
149 матчей Давида Райи в АПЛ. Какой рекорд удерживает голкипер Арсенала?

Вспомним вратарей АПЛ с самым большим количеством «сухих» матчей, начиная с августа 2021 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Для голкипера лондонского Арсенала Давида Райи следующий сыгранный матч в АПЛ станет юбилейным, 150-м в турнире.

Испанский голкипер, начиная с августа 2021 (дебют в Премьер-лиге), сыграл суммарно за Брентфорд и Арсенал 58 игр без пропущенных мячей.

Никакой другой вратарь лиги не может похвастаться подобным достижением за аналогичный период.

На 3 «сухих» поединка меньше у Алиссона Беккера (55), на 7 – у Эдерсона (51).

Голкиперы с наибольшим количеством матчей без пропущенных мячей в АПЛ, начиная с августа 2021 года

  • 58 – Давид Райя (Брентфорд, Арсенал)
  • 55 – Алиссон Беккер (Ливерпуль)
  • 51 – Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 46 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 42 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 41 – Ник Поуп (Бернли, Ньюкасл Юнайтед)
  • 38 – Роберт Санчес (Брайтон, Челси)
  • 33 – Жосе Са (Вулверхэмптон)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Брентфорд Алиссон Беккер Джордан Пикфорд Эмилиано Мартинес Ник Поуп Роберт Санчес
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
