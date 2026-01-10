Марта Костюк – Джессика Пегула. Испекла баранку шестой ракетке. Видеообзор

10 января украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене.

Марте хватило 56 минут, чтобы одолеть шестую ракетку мира и четвертую сеяную пятисотника. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это было шестое очное противостояние соперниц. Марта одержала вторую победу над Джессикой.

В финале Брисбена Костюк поборется против Арины Соболенко.

🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/2 финала

Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16] – 0:6, 3:6

Видеообзор матча