Марта Костюк – Джессика Пегула. Испекла баранку шестой ракетке. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
10 января украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене.
Марте хватило 56 минут, чтобы одолеть шестую ракетку мира и четвертую сеяную пятисотника. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.
Это было шестое очное противостояние соперниц. Марта одержала вторую победу над Джессикой.
В финале Брисбена Костюк поборется против Арины Соболенко.
🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/2 финала
Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16] – 0:6, 3:6
Видеообзор матча
