Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
10 января 2026, 12:42
Марта Костюк – Джессика Пегула. Испекла баранку шестой ракетке. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 января украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Джессику Пегулу в полуфинале турнира WTA 500 в Брисбене.

Марте хватило 56 минут, чтобы одолеть шестую ракетку мира и четвертую сеяную пятисотника. Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3.

Это было шестое очное противостояние соперниц. Марта одержала вторую победу над Джессикой.

В финале Брисбена Костюк поборется против Арины Соболенко.

🏆 WTA 500 Брисбен. Хард, 1/2 финала

Джессика Пегула [4] – Марта Костюк [16] – 0:6, 3:6

Видеообзор матча

Марта КОСТЮК: «Никогда не бывает легко, когда ты ведешь 6:0, 3:0»
У Костюк есть миссия. Определена финальная пара турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
