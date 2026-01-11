Три травмы в матче и пенальти. Валенсия осталась в зоне вылета Ла Лиги

10 января состоялись матчи 19-го тура испанской Ла Лиги.

«Эльче» приехал в гости к «Валенсии» на арену «Месталья» и сыграл вничью с соперником – 1:1.

В матче, в котором случились три травмы с экстренными заменами, первыми вперед вышли гости. «Летучие мыши» были вынуждены догонять соперника.

Проблеском надежды для «Валенсии» стал назначенный на 85-й минуте пенальти, благодаря которому хозяева спаслись от поражения.

В турнирной таблице «летучие мыши» остались в зоне вылета – 18-е место и 17 очков, тогда как «Эльче» занимает девятую позицию (23 пункта).

Ла Лига. 19-й тур, 10 января

«Валенсия» – «Эльче» – 1:1

Голы: Пепелу, 87 (пен.) – Диангана, 75

«Вильярреал» – «Алавес» – 3:1

Голы: Молейро, 49; Морено, 55; Микаутадзе, 75 – Мартинес, 85