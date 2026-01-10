Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Валенсия
10.01.2026 22:00 – 32 0 : 0
Эльче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 января 2026, 21:02 |
520
0

Валенсия – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 10 января и начнется в 22:00 по Киеву

10 января 2026, 21:02 |
520
0
Валенсия – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на Месталье пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Эльче.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда уже забыла о своих традиционных амбициях - задачей становится не вылететь. Год назад футболистов, что пребывали тогда на самом дне таблицы, возглавил Корберан. Тогда он отлично справился, не просто не допустив падения новых подопечных в Сегунду, но и успел завершить с весомыми 46 очками и на двенадцатой позиции.

Сейчас уже сам Карлос, вместе с игроками, стал объектом полноценного нападения. Фанаты поймали клубный автобус в аэропорту, после возвращения из Виго. Их во многом можно понять: во-первых, в том поединке, первом после паузы, проиграли Сельте 1:4. Во-вторых, в сочетании с победой Жироны пришлось откатиться снова в зону вылета, на восемнадцатую позицию. Конечно же, желательно выиграть сейчас, когда предстоит встреча перед родными трибунами.

Эльче

Клуб иногда поднимался в Примеру, но не так уж часто что-то там демонстрировал. Более того, казалось, что во втором дивизионе вполне заметно застряли. Но летом позапрошлого года тут сделали очень успешную ставку на Эдера Сарабию как главного тренера. Он с первой же попытки превратил середняка Сегунды в ее лидера, поднявшись в Ла Лигу напрямую!

Уже там новичок показал хорошие результаты. В семнадцати первых матчей, до зимней паузы, было набрано пять побед и 22 очка - рано говорить, что нет угроза возвращения в Сегунду, но запас неплох. Но все же примечательно, что после каникул, в прошлом туре, уступили 1:3 дома, пусть даже в гостях был один из лидеров нынешнего розыгрыша, Вильярреал.

Статистика личных встреч

В девяти последних поединках у Валенсии было семь побед при одном поражении. В том числе она выигрывала 2:0 во время крайнего матча, весной 2023-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут фаворитом будут хозяева. Но для гостей нежелательно уступать таким командам и во втором круге. Ставим на то, что на выезде они не проиграют (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
10 января 2026 -
22:00
Эльче
Эльче не проиграет 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Ван Синьюй. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Окленде
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Валенсия Эльче Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Футбол | 10 января 2026, 20:05 0
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда
Полный матч Таловерова. Сток Сити в Кубке одолел команду Лэмпарда

Хозяева поля вырвали победу в конце встречи

Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Футбол | 09 января 2026, 21:21 0
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги

На прошлой неделе заработали +4040 грн при ставке в 1000 на событие

В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10.01.2026, 11:20
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Футбол | 10.01.2026, 14:58
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем