10 января на Месталье пройдет матч 19-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Эльче.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда уже забыла о своих традиционных амбициях - задачей становится не вылететь. Год назад футболистов, что пребывали тогда на самом дне таблицы, возглавил Корберан. Тогда он отлично справился, не просто не допустив падения новых подопечных в Сегунду, но и успел завершить с весомыми 46 очками и на двенадцатой позиции.

Сейчас уже сам Карлос, вместе с игроками, стал объектом полноценного нападения. Фанаты поймали клубный автобус в аэропорту, после возвращения из Виго. Их во многом можно понять: во-первых, в том поединке, первом после паузы, проиграли Сельте 1:4. Во-вторых, в сочетании с победой Жироны пришлось откатиться снова в зону вылета, на восемнадцатую позицию. Конечно же, желательно выиграть сейчас, когда предстоит встреча перед родными трибунами.

Эльче

Клуб иногда поднимался в Примеру, но не так уж часто что-то там демонстрировал. Более того, казалось, что во втором дивизионе вполне заметно застряли. Но летом позапрошлого года тут сделали очень успешную ставку на Эдера Сарабию как главного тренера. Он с первой же попытки превратил середняка Сегунды в ее лидера, поднявшись в Ла Лигу напрямую!

Уже там новичок показал хорошие результаты. В семнадцати первых матчей, до зимней паузы, было набрано пять побед и 22 очка - рано говорить, что нет угроза возвращения в Сегунду, но запас неплох. Но все же примечательно, что после каникул, в прошлом туре, уступили 1:3 дома, пусть даже в гостях был один из лидеров нынешнего розыгрыша, Вильярреал.

Статистика личных встреч

В девяти последних поединках у Валенсии было семь побед при одном поражении. В том числе она выигрывала 2:0 во время крайнего матча, весной 2023-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут фаворитом будут хозяева. Но для гостей нежелательно уступать таким командам и во втором круге. Ставим на то, что на выезде они не проиграют (коэффициент - 1,65).