Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Матч в Инчхоне. Смотреть онлайн. LIVE
Другие новости
09 января 2026, 21:49 |
36
1

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Матч в Инчхоне. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию выставочного поединка Hyundai Card Super Match

09 января 2026, 21:49 |
36
1 Comments
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Матч в Инчхоне. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

9 января Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия) проведут выставочный матч в Южной Кореии.

Поединок звезд тенниса под названием Hyundai Card Super Match начнет ориентировочно в 09:00 по Киеву в городе Инчхон.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

На уровне Тура Алькарас и Синнер играли между собой 16 раз – счет 10:6 в пользу испанца.

Карлос и Янник не будут принимают участие в официальных турнирах перед стартом Australian Open 2026, который начнется 18 января.

Видеоплеер будет добавлен перед стартом матча...

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Синнер и Алькарас сыграли в настольный теннис перед матчем в Инчхоне
По €2 млн: Алькарас и Синнер 10 января проведут выставочный матч в Инчхоне
ФОТО. Звездный теннисист показал зимний отпуск с новой девушкой
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер смотреть онлайн выставочный матч
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09 января 2026, 06:02 8
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну

Лужный рассказал о взглядах Семина

Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Футбол | 09 января 2026, 19:05 13
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец

60-летний специалист подписал контракт с черно-синими

Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 21:27
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Джессика Пегула. Прогноз на полуфинал WTA 500 в Брисбене
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Футбол | 09.01.2026, 10:46
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ona_proigraet
спортюа, за вашими даними матч відбудеться 9 січня о 9-00, так сьогодні 9 січня і вже 22-00 на годиннику. Ви додасте онлайн-плейер для матчу, який вже закінчився за вашими даними?
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал нового центрального защитника
07.01.2026, 22:20 1
Футбол
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
Вратарь сборной Украины хочет играть в АПЛ, и на него нашёлся покупатель
08.01.2026, 09:33 13
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
Такого не было: белорусская биатлонистка выступит на Кубке мира как беженка
08.01.2026, 09:57 5
Биатлон
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
Минус третья ракетка. Костюк выбила Анисимову на пути в 1/4 финала Брисбена
08.01.2026, 14:22 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем