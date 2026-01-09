Янник Синнер – Карлос Алькарас. Матч в Инчхоне. Смотреть онлайн. LIVE
9 января Карлос Алькарас (Испания) и Янник Синнер (Италия) проведут выставочный матч в Южной Кореии.
Поединок звезд тенниса под названием Hyundai Card Super Match начнет ориентировочно в 09:00 по Киеву в городе Инчхон.
На уровне Тура Алькарас и Синнер играли между собой 16 раз – счет 10:6 в пользу испанца.
Карлос и Янник не будут принимают участие в официальных турнирах перед стартом Australian Open 2026, который начнется 18 января.
