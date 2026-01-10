В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Бернли» и «Миллуоллом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Бернли

Не самым лучшим образом складывается сезон для новичков чемпионата Англии. За 21 тур Премьер-лиги «бордовые» смогли набрать лишь 13 зачетных пунктов, благодаря которым пока находятся на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. От безопасной зоны команда отстает уже на 8 очков.

Из Кубка английской лиги «Бернли» вылетел на стадии 1/16 финала от перволигового «Кардиффа».

Миллуолл

Довольно неплохую игру в этом сезоне демонстрируют лондонцы. После 26 туров Чемпионшипа на их счету есть 43 балла, позволяющих лондонцам находиться на 5-й строчке турнирной таблицы. И от 2-го, и от 9-го места клуб отделяет всего 3 очка.

Из Кубка английской лиги «Миллуолл» также вылетел на стадии 1/16 финала после поражения против «Кристал Пелас».

Личные встречи

Начиная с 2022 года, клубы сыграли между собой в 4-х поединках. «Бернли» одержал 2 победы, «Миллуолл» выиграл 1 раз, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Бернли» продолжается уже 12 игр подряд. За это время клуб трижды сыграл вничью и 9 раз проиграл.

«Миллуолл» забил всего 29 голов в текущем сезоне Чемпионшипа – самый плохой результат среди всех команд из топ-16 турнира.

За 7 последних выездных игр «Миллуолл» одержал только 1 победу.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.64.