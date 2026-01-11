Бернли – Миллуолл – 5:1. Показали уровень АПЛ. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии
10 января прошёл матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Бернли» и «Миллуолл».
Команды встретились на стадионе «Терф Мур» в городе Бернли.
Хозяева поля продемонстрировали сопернику уровень Английской Премьер-лиги и забили пять мячей в ворота «Миллуолл».
Проигрывая с разгромным счетом, гости на последних минутах оформили гол престижа, но ситуация кардинально не изменилась.
«Бернли» уверенно обыграл соперника (5:1) и прошёл в следующий этап.
Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января
«Бернли» – «Миллуолл» – 5:1
Голы: Барнс, 11, 65, Чауна, 35, Энтони, 44, Банел, 89 – Коберн, 90+4
Видео голов и обзор матча:
События матча
