Бернли – Миллуолл – 5:1. Показали уровень АПЛ. Видео голов и обзор матча

Кубок Англии
Бёрнли
10.01.2026 17:00 – FT 5 : 1
Миллуолл
Кубок Англии
11 января 2026, 12:26 | Обновлено 11 января 2026, 12:27
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

10 января прошёл матч 1/32 финала Кубка Англии между клубами «Бернли» и «Миллуолл».

Команды встретились на стадионе «Терф Мур» в городе Бернли.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля продемонстрировали сопернику уровень Английской Премьер-лиги и забили пять мячей в ворота «Миллуолл».

Проигрывая с разгромным счетом, гости на последних минутах оформили гол престижа, но ситуация кардинально не изменилась.

«Бернли» уверенно обыграл соперника (5:1) и прошёл в следующий этап.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

«Бернли» – «Миллуолл» – 5:1

Голы: Барнс, 11, 65, Чауна, 35, Энтони, 44, Банел, 89 – Коберн, 90+4

Видео голов и обзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Банел (Бёрнли).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эшли Барнс (Бёрнли).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Энтони (Бёрнли), асcист Якоб Бруун-Ларсен.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лум Чауна (Бёрнли), асcист Яльмар Экдаль.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Эшли Барнс (Бёрнли), асcист Якоб Бруун-Ларсен.
Бернли Миллуолл видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
