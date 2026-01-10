Кубок Англии. 10 голов Ман Сити, Бернли отгрузил 5 мячей, победа Брентфорда
10 января в Англии проходят матчи 1/32 финала национального Кубка
10 января состоялось еще восемь матчей 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.
Манчестер Сити на своем поле разгромил Эксетер Сити со счетом 10:1. Дубль оформил Рико Льюис, Антуан Семеньо отметился первым забитым голом.
Брентфорд на выезде справился с командой Шеффилд Уэнсдей. Украинский хавбек лондонского коллектива Егор Ярмолюк провел весь поединок в резерве.
Бернли разгромил Миллуол 5:1. Два гола в этой встрече забил Эшли Барнс.
Сток Сити минимально одолел Ковентри Сити 1:0. Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров провел все 90 минут и отметился желтой карточкой.
Фулхэм уверенно разобрался с Мидлсбро 3:1. Третий мяч для дачников на 90+3-й положил экс-игрок Шахтера Кевин.
В следующий раунд Кубка Англии также прошли Бертон Альбион, Ипсвич Таун и Саутгемптон.
Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января
Манчестер Сити – Экстере Сити – 10:1
Голы: Оллин, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (автогол), Фицвотер, 45+2 (автогол), Льюис, 49, Семеньо, 54, Рейндерс, 72, O'Райли, 79, Макайду, 86, Льюис, 90+1 – Бирч, 90
Сток Сити – Ковентри Сити – 1:0
Гол: Сиссе, 88
Фулхэм – Мидлсбро – 3:1
Голы: Уилсон, 60, Смит-Роу, Кевин, 90+3 – Хакни, 30
Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 27, Йнсен, 64 (пен.)
Бернли – Миллуол – 5:1
Голы: Барнс, 11, 65, Чауна, 35, Энтони, 44, Банел, 89 – Коберн, 90+4
Борхэм Вуд – Бертон Альбион – 0:5
Голы: Лофтхаус, 35, О'Коннел, 41 (автогол), Таварес, 67, Уильямс, 83, МакКирнан, 90+2
Донкастер – Саутгемптон – 2:3
Голы: Пирсон, 48, Гибсон, 59 – Брэгг, 8, Арчер, 24, Матсуки, 41
Ипсвич – Блэкпул – 2:1
Голы: Филоген-Биденс, 35, Гривз, 87 – Флетчер, 90+6 (пен.)
