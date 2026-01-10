Кубок Англии. 10 голов Ман Сити, Бернли отгрузил 5 мячей, победа Брентфорда

10 января состоялось еще восемь матчей 1/32 финала Кубка Англии 2025/26.

Манчестер Сити на своем поле разгромил Эксетер Сити со счетом 10:1. Дубль оформил Рико Льюис, Антуан Семеньо отметился первым забитым голом.

Брентфорд на выезде справился с командой Шеффилд Уэнсдей. Украинский хавбек лондонского коллектива Егор Ярмолюк провел весь поединок в резерве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бернли разгромил Миллуол 5:1. Два гола в этой встрече забил Эшли Барнс.

Сток Сити минимально одолел Ковентри Сити 1:0. Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров провел все 90 минут и отметился желтой карточкой.

Фулхэм уверенно разобрался с Мидлсбро 3:1. Третий мяч для дачников на 90+3-й положил экс-игрок Шахтера Кевин.

В следующий раунд Кубка Англии также прошли Бертон Альбион, Ипсвич Таун и Саутгемптон.

Кубок Англии 2025/26. 1/32 финала, 10 января

Манчестер Сити – Экстере Сити – 10:1

Голы: Оллин, 12, Родри, 24, Дойл-Хейс, 42 (автогол), Фицвотер, 45+2 (автогол), Льюис, 49, Семеньо, 54, Рейндерс, 72, O'Райли, 79, Макайду, 86, Льюис, 90+1 – Бирч, 90

Сток Сити – Ковентри Сити – 1:0

Гол: Сиссе, 88

Фулхэм – Мидлсбро – 3:1

Голы: Уилсон, 60, Смит-Роу, Кевин, 90+3 – Хакни, 30

Шеффилд Уэнсдей – Брентфорд – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 27, Йнсен, 64 (пен.)

Бернли – Миллуол – 5:1

Голы: Барнс, 11, 65, Чауна, 35, Энтони, 44, Банел, 89 – Коберн, 90+4

Борхэм Вуд – Бертон Альбион – 0:5

Голы: Лофтхаус, 35, О'Коннел, 41 (автогол), Таварес, 67, Уильямс, 83, МакКирнан, 90+2

Донкастер – Саутгемптон – 2:3

Голы: Пирсон, 48, Гибсон, 59 – Брэгг, 8, Арчер, 24, Матсуки, 41

Ипсвич – Блэкпул – 2:1

Голы: Филоген-Биденс, 35, Гривз, 87 – Флетчер, 90+6 (пен.)