Зинченко выбыл из Кубка, львы на КАН, успехи в теннисе, неудача в гандболе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 января.

1. Тайм в Кубке для Зинченко. Ноттингем по пенальти проиграл триллер Рексхэму

В послематчевой футбольной лотерее больше повезло хозяевам поля

2A. Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций

Гол Илимана Ндиайе в первом тайме принес победу львам

2B, Львиное дерби. Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в полуфинал КАН

На домашнем турнире для марокканцев забили Браим Диас и Исмаэль Сайбари

3. Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге

Матч чемпионата Германии закончился со счетом 3:3

4. Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец

60-летний специалист подписал контракт с черно-синими

5. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ

Антуан Семеньо перешел в Манчестер

6. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали очередного футболиста Руха

Ростислав Лях перебрался в расположение «львов»

7A. Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде

Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии

7B. Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Вторая победа подряд: Марта выбила девятую ракетку мира

8. Украина в гандболе провалила второй тайм и проиграла Северной Македонии

Сборная Украины потерпела второе поражение на турнире Yellow Сup

9. Украинский снукерист Юлиан Бойко вышел во 2-й раунд отбора к Welsh Open

В первом раунде квалификации украинец победил Чатчапонга Наса из Таиланда

10. Росеньор в Челси: минуя промежуточный этап

Рассказ о молодом наставнике синих