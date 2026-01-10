Зинченко выбыл из Кубка, львы на КАН, успехи в теннисе, неудача в гандболе
Главные новости за 9 января на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 января.
1. Тайм в Кубке для Зинченко. Ноттингем по пенальти проиграл триллер Рексхэму
В послематчевой футбольной лотерее больше повезло хозяевам поля
2A. Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций
Гол Илимана Ндиайе в первом тайме принес победу львам
2B, Львиное дерби. Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в полуфинал КАН
На домашнем турнире для марокканцев забили Браим Диас и Исмаэль Сайбари
3. Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге
Матч чемпионата Германии закончился со счетом 3:3
4. Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
60-летний специалист подписал контракт с черно-синими
5. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ
Антуан Семеньо перешел в Манчестер
6. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали очередного футболиста Руха
Ростислав Лях перебрался в расположение «львов»
7A. Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии
7B. Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Вторая победа подряд: Марта выбила девятую ракетку мира
8. Украина в гандболе провалила второй тайм и проиграла Северной Македонии
Сборная Украины потерпела второе поражение на турнире Yellow Сup
9. Украинский снукерист Юлиан Бойко вышел во 2-й раунд отбора к Welsh Open
В первом раунде квалификации украинец победил Чатчапонга Наса из Таиланда
10. Росеньор в Челси: минуя промежуточный этап
Рассказ о молодом наставнике синих
