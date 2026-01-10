Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зинченко выбыл из Кубка, львы на КАН, успехи в теннисе, неудача в гандболе
Другие новости
10 января 2026, 09:05 | Обновлено 10 января 2026, 09:09
Зинченко выбыл из Кубка, львы на КАН, успехи в теннисе, неудача в гандболе

Главные новости за 9 января на Sport.ua

Зинченко выбыл из Кубка, львы на КАН, успехи в теннисе, неудача в гандболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 9 января.

1. Тайм в Кубке для Зинченко. Ноттингем по пенальти проиграл триллер Рексхэму
В послематчевой футбольной лотерее больше повезло хозяевам поля

2A. Мали и Сенегал определили первого полуфиналиста Кубка африканских наций
Гол Илимана Ндиайе в первом тайме принес победу львам

2B, Львиное дерби. Сборная Марокко обыграла Камерун и вышла в полуфинал КАН
На домашнем турнире для марокканцев забили Браим Диас и Исмаэль Сайбари

3. Устроили перестрелку. Айнтрахт и Боруссия открыли 2026 год в Бундеслиге
Матч чемпионата Германии закончился со счетом 3:3

4. Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
60-летний специалист подписал контракт с черно-синими

5. ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ
Антуан Семеньо перешел в Манчестер

6. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали очередного футболиста Руха
Ростислав Лях перебрался в расположение «львов»

7A. Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Элина в трех сетах переиграла Сонай Картал на соревнованиях в Новой Зеландии

7B. Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Вторая победа подряд: Марта выбила девятую ракетку мира

8. Украина в гандболе провалила второй тайм и проиграла Северной Македонии
Сборная Украины потерпела второе поражение на турнире Yellow Сup

9. Украинский снукерист Юлиан Бойко вышел во 2-й раунд отбора к Welsh Open
В первом раунде квалификации украинец победил Чатчапонга Наса из Таиланда

10. Росеньор в Челси: минуя промежуточный этап
Рассказ о молодом наставнике синих

Трофей ПСЖ и Забарного, гол Роналду, ассист Малиновского, новый коуч Карпат
Ярмолюк впервые забил в АПЛ, разгром от Барселоны, Попов продлил контракт
Гол и травма Довбика, назначен новый коуч Челси, золото Котовского
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Membrana
Ребята, по поводу следующего президента Украины — новости из Бруклина.
​Пока аналитики в Киеве чертят графики, Николас М. (тот, что сейчас на экскурсии в Нью-Йорке) предложил ФБР свой вариант преемника. Говорит, что следующим президентом станет тот, кто первым принесет список "выпускников 86-го" в американское посольство.
​Кандидатов двое:
​Либо это будет Кирилл Б. (он теперь в ОП не просто так, а с полномочиями "главного хирурга" по удалению кротов).
​Либо это будет тот самый крот, который решит сдать своих подельников по транзиту ОАЭ-Крым в обмен на программу защиты свидетелей.
​Говорят, в Бруклине сейчас конкурс: "Сдай куратора из Севастополя — получи билет в Майами вместо камеры в Гуантанамо". Кроты, ваш выход! Кто первый нажал "отправиться" из чата — тот, видимо, уже в очереди на регистрацию рейса.
​Курьер передает: следующим президентом будет Справедливость. А её запах вы уже чувствуете, правда? ;)
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
