ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали очередного футболиста Руха

Львовские Карпаты официально объявили о подписании украинского защитника Ростислава Ляха. Об этом пишет клубная пресс-служба «львов».

Ростислав начал заниматься футболом в ФК «Мукачево», а затем переехал во Львов и поступил в Академию Футбола «Карпаты», где его тренером был Владимир Вильчинский.

Лях преодолел все ступени в системе «Карпат» и дебютировал за основную команду в УПЛ 19 октября 2019 года в матче против ФК «Львов». В общей сложности отыграл 11 поединков за «зелено-белых»

Летом 2020 года Лях стал игроком «Руха», в составе которого провел 82 матча в рамках Украинской Премьер-Лиги и забил один гол.

У новичка «Карпат» есть опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные Украины. В частности, в составе «молодежки» Лях становился бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2023.