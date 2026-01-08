Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 16:05 | Обновлено 08 января 2026, 16:07
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали игрока молодежной сборной Украины

Виталий Холод покинул Рух

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали игрока молодежной сборной Украины
ФК Карпаты. Виталий Холод

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании центрального защитника львовского «Руха» Виталия Холода.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с «львами» контракт на 3,5 сезона.

Виталий родился во Львове и начал заниматься футболом в местной СДЮСШОР-4 и ДЮСШ «Карпаты». Впоследствии защитник играл за юношескую команду «Руха».

За основную команду «желто-черных» в УПЛ Виталий дебютировал 7 декабря 2022 года в поединке с «Черноморцем». Всего в Украинской Премьер-лиге провел 64 матча и отличился 1 голом.

Также в активе Виталия Холода 2 матча за молодежную сборную Украины.

Ранее «Карпаты» назначили нового главного тренера.

