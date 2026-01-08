ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали игрока молодежной сборной Украины
Виталий Холод покинул Рух
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании центрального защитника львовского «Руха» Виталия Холода.
Отмечается, что 21-летний футболист подписал с «львами» контракт на 3,5 сезона.
Виталий родился во Львове и начал заниматься футболом в местной СДЮСШОР-4 и ДЮСШ «Карпаты». Впоследствии защитник играл за юношескую команду «Руха».
За основную команду «желто-черных» в УПЛ Виталий дебютировал 7 декабря 2022 года в поединке с «Черноморцем». Всего в Украинской Премьер-лиге провел 64 матча и отличился 1 голом.
Также в активе Виталия Холода 2 матча за молодежную сборную Украины.
Ранее «Карпаты» назначили нового главного тренера.
