ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ

Манчестер Сити официально объявил о переходе ганского вингера Антуана Семеньо, перебравшегося в «горожане» из расположения Борнмута. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 26-летний футболист сборной Ганы подписал контракт с «горожанами» сроком на 5,5 лет – до лета 2031. О финансовых деталях личного контракта ничего не сообщается.

В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.