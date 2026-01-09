Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ
Англия
09 января 2026, 11:23 | Обновлено 09 января 2026, 11:31
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ

Антуан Семеньо перебрался в Манчестер

09 января 2026, 11:23 | Обновлено 09 января 2026, 11:31
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Манчестер Сити официально объявил о переходе ганского вингера Антуана Семеньо, перебравшегося в «горожане» из расположения Борнмута. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, 26-летний футболист сборной Ганы подписал контракт с «горожанами» сроком на 5,5 лет – до лета 2031. О финансовых деталях личного контракта ничего не сообщается.

В сезоне 2025/26 Антуан Семеньо провел 20 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

Легионер Кривбасса продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Переход Семеньо в Ман Сити – 7-й самый дорогой в истории в зимние ТО
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали очередного футболиста Руха
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Сити
