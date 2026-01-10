Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи, 9 января. Команда Сидорчука сыграла 2 спарринга за день
Другие новости
10 января 2026, 08:23 | Обновлено 10 января 2026, 08:36
44
0

Товарищеские матчи, 9 января. Команда Сидорчука сыграла 2 спарринга за день

Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов

10 января 2026, 08:23 | Обновлено 10 января 2026, 08:36
44
0
Товарищеские матчи, 9 января. Команда Сидорчука сыграла 2 спарринга за день
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

9 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Бельгийская команда «Вестерло», за которую выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, сыграла за день два спарринга – против турецких клубов «Башакшехир» (1:1) и «Касымпаша» (0:2).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 9 января 2026

  • Санта-Крус (Бразилия) – Дефенса и Хустисия (Аргентина) – 0:1
  • Ганновер (Германия) – Дуйсбург (Германия) – 2:0
  • Лугано (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 2:4
  • Спартак Трнава (Словакия) – Малженице (Словакия) – 6:1
  • ЧФР Клуж (Румыния) – Гент (Бельгия) – 0:2
  • Валансьенн (Франция) – Франк Борен (Бельгия) – 3:3
  • Генк (Бельгия) – ДВТК (Венгрия) – 3:4
  • Арминия Билефельд (Германия) – Ганза Росток (Германия) – 1:0
  • Башакшехир (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 1:1
  • Легия (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 3:2
  • Магдебург (Германия) – Ульм (Германия) – 4:2
  • Мотор Люблин (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 5:1
  • Пушкаш Академи (Венгрия) – Ломмел СК (Бельгия) – 1:3
  • Радомяк Радом (Польша) – Прушкув (Польша) – 3:1
  • Сьон (Швейцария) – Варегем (Бельгия) – 3:2
  • Винтертур (Швейцария) – Мюнхен 1860 (Германия) – 1:4
  • Пакш (Венгрия) – Сумгаит (Азербайджан) – 5:1
  • Полония Варшава (Польша) – Завиша (Польша) – 2:1
  • Сеннерйюск (Дания) – Мидтьюлланн (Дания) – 3:6
  • Фортуна Кельн (Германия) – Падерборн II (Германия) – 1:0
  • Арджеш (Румыния) – Газиантеп (Турция) – 1:2
  • Ганновер (Германия) – Мангейм (Германия) – 1:0
  • Дрогеда (Ирландия) – Богемианс (Ирландия) – 1:1
  • Ингольштадт (Германия) – Рид (Австрия) – 4:2
  • Оснабрюк (Германия) – Оберхаузен (Германия) – 5:2
  • Базель (Швейцария) – Эльферсберг (Германия) – 5:6
  • Бешикташ (Турция) – Стяуа Бухарест (Румыния) – 2:1
  • Депортиво Пасто (Колумбия) – Богота (Колумбия) – 2:0
  • Карагюмрюк (Турция) – Петролул (Румыния) – 1:2
  • Слайго Роверс (Ирландия) – Дерри Сити (Северная Ирландия) – 1:0
  • Касымпаша (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 2:0
  • Башакшехир (Турция) – Осийек (Хорватия) – 1:1
  • Пушкаш Академи (Венгрия) – Генк (Бельгия) – 0:1
  • Герта Берлин (Германия) – Стандард (Бельгия) – 2:3
  • Депортиво Пасто (Колумбия) – Богота (Колумбия) – 3:1
  • Сингида Блек Старз (Танзания) – Янг Африканс (Танзания) – 0:1
  • Голуэй Юнайтед (Ирландия) – Трити Юнайтед (Ирландия) – 2:0
По теме:
Кривбасс взял 31 игрока на тренировочные сборы в Испании. Есть ли Мендоса?
Товарищеские матчи, 8 января. Брюгге и Штурм выдали результативный спарринг
Пробой заполнит межсезонье девятью спаррингами
товарищеские матчи Вестерло Сергей Сидорчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Бокс | 09 января 2026, 09:33 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»

Британец похвалил Бенавидеса

Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09 января 2026, 12:27 41
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене

Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!

ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
Футбол | 10.01.2026, 08:13
ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно
Футбол | 10.01.2026, 04:42
Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно
Манчестер Юнайтед нашел тренера, который будет работать бесплатно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили о назначении нового тренера
08.01.2026, 14:21 2
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
Энтони ДЖОШУА: «Спасибо вам за все»
08.01.2026, 16:48
Бокс
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
09.01.2026, 00:13 1
Бокс
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 9
Футбол
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем