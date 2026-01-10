Товарищеские матчи, 9 января. Команда Сидорчука сыграла 2 спарринга за день

9 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Бельгийская команда «Вестерло», за которую выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, сыграла за день два спарринга – против турецких клубов «Башакшехир» (1:1) и «Касымпаша» (0:2).

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 9 января 2026