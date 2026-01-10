Другие новости10 января 2026, 08:23 | Обновлено 10 января 2026, 08:36
44
0
Товарищеские матчи, 9 января. Команда Сидорчука сыграла 2 спарринга за день
Команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению чемпионатов
10 января 2026, 08:23 | Обновлено 10 января 2026, 08:36
44
0
9 января европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Бельгийская команда «Вестерло», за которую выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, сыграла за день два спарринга – против турецких клубов «Башакшехир» (1:1) и «Касымпаша» (0:2).
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 9 января 2026
- Санта-Крус (Бразилия) – Дефенса и Хустисия (Аргентина) – 0:1
- Ганновер (Германия) – Дуйсбург (Германия) – 2:0
- Лугано (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 2:4
- Спартак Трнава (Словакия) – Малженице (Словакия) – 6:1
- ЧФР Клуж (Румыния) – Гент (Бельгия) – 0:2
- Валансьенн (Франция) – Франк Борен (Бельгия) – 3:3
- Генк (Бельгия) – ДВТК (Венгрия) – 3:4
- Арминия Билефельд (Германия) – Ганза Росток (Германия) – 1:0
- Башакшехир (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 1:1
- Легия (Польша) – ГКС Погонь (Польша) – 3:2
- Магдебург (Германия) – Ульм (Германия) – 4:2
- Мотор Люблин (Польша) – Сталева Воля (Польша) – 5:1
- Пушкаш Академи (Венгрия) – Ломмел СК (Бельгия) – 1:3
- Радомяк Радом (Польша) – Прушкув (Польша) – 3:1
- Сьон (Швейцария) – Варегем (Бельгия) – 3:2
- Винтертур (Швейцария) – Мюнхен 1860 (Германия) – 1:4
- Пакш (Венгрия) – Сумгаит (Азербайджан) – 5:1
- Полония Варшава (Польша) – Завиша (Польша) – 2:1
- Сеннерйюск (Дания) – Мидтьюлланн (Дания) – 3:6
- Фортуна Кельн (Германия) – Падерборн II (Германия) – 1:0
- Арджеш (Румыния) – Газиантеп (Турция) – 1:2
- Ганновер (Германия) – Мангейм (Германия) – 1:0
- Дрогеда (Ирландия) – Богемианс (Ирландия) – 1:1
- Ингольштадт (Германия) – Рид (Австрия) – 4:2
- Оснабрюк (Германия) – Оберхаузен (Германия) – 5:2
- Базель (Швейцария) – Эльферсберг (Германия) – 5:6
- Бешикташ (Турция) – Стяуа Бухарест (Румыния) – 2:1
- Депортиво Пасто (Колумбия) – Богота (Колумбия) – 2:0
- Карагюмрюк (Турция) – Петролул (Румыния) – 1:2
- Слайго Роверс (Ирландия) – Дерри Сити (Северная Ирландия) – 1:0
- Касымпаша (Турция) – Вестерло (Бельгия) – 2:0
- Башакшехир (Турция) – Осийек (Хорватия) – 1:1
- Пушкаш Академи (Венгрия) – Генк (Бельгия) – 0:1
- Герта Берлин (Германия) – Стандард (Бельгия) – 2:3
- Депортиво Пасто (Колумбия) – Богота (Колумбия) – 3:1
- Сингида Блек Старз (Танзания) – Янг Африканс (Танзания) – 0:1
- Голуэй Юнайтед (Ирландия) – Трити Юнайтед (Ирландия) – 2:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 января 2026, 09:33 1
Британец похвалил Бенавидеса
Теннис | 09 января 2026, 12:27 41
Вторая суперпобеда подряд: Марта выбила девятую ракетку мира из пятисотника!
Футбол | 10.01.2026, 08:13
Теннис | 09.01.2026, 10:01
Футбол | 10.01.2026, 04:42
Комментарии 0
Популярные новости
08.01.2026, 14:21 2
08.01.2026, 16:48
08.01.2026, 16:31 25
09.01.2026, 00:13 1
09.01.2026, 06:02 9
09.01.2026, 10:46 9
09.01.2026, 19:05 16