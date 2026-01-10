Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
10 января 2026, 01:03 | Обновлено 10 января 2026, 01:06
ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?

Бруклин Бекхэм пошел против семьи

ФОТО. Почему сын Бекхэма заблокировал своего отца в Instagram?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид и Бруклин Бекхэм

Ведущие talkSPORT Шебан Ахерн и Алан Бразил резко отреагировали на сообщения о новом витке напряженности в семье Дэвида Бекхэма.

Поводом стали публикации о том, что их старший сын Бруклин Бекхэм якобы направил родителям юридическое уведомление с требованием общаться с ним только через адвокатов.

По данным The Sun, 26-летний Бекхэм также попросил родителей не отмечать его в соцсетях и незадолго до Рождества заблокировал их в Instagram, а также братьев Ромео и Круза. Сообщается, что шаги Бруклина связаны с желанием сохранить приватность и попытками «тихого примирения», которые, по его мнению, были проигнорированы. Его супруга, актриса Никола Пельтц, остается для него ключевой поддержкой.

В эфире talkSPORT Ахерн назвала ситуацию «очень печальной», усомнившись в корректности действий Бруклина, а Бразил встал на сторону родителей, заявив, что Дэвид и Виктория «сделали для детей все возможное». История быстро вышла за рамки светской хроники, став одной из самых обсуждаемых lifestyle-тем в британском спортивном инфополе.

Максим Лапченко Источник: talkSPORT
