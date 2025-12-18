Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Тренер Жироны Мичел попросил подписать вратаря Реала. У украинца – проблемы
Испания
18 декабря 2025, 03:02 |
250
0

Тренер Жироны Мичел попросил подписать вратаря Реала. У украинца – проблемы

Фран Гонсалес может стать конкурентом Владислава Крапивцова

18 декабря 2025, 03:02 |
250
0
Тренер Жироны Мичел попросил подписать вратаря Реала. У украинца – проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел попросил руководство клуба начать переговоры с мадридским «Реалом» о подписании вратаря уже с 1 января.

Причиной стала ситуация с Домиником Ливаковичем, который сообщил о желании покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

Мичел высоко оценивает его потенциал и считает готовым к игре в элите. Испанский вратарь мог бы стать конкурентом для украинца Владислава Крапивцова.

Впрочем, в Мадриде не спешат с решением — клуб хочет сначала продлить контракт с вратарем и склоняется к аренде летом, а не зимой.

По теме:
Алонсо – о матче Реал – Талавера: как интрига сохранялась до конца
Источник: слухи о том, что Царенко покинет Лехию, неправдивы
Пенальти или нет? Бывший судья разобрал эпизод с Луниным и Ди Ренцо
Владислав Крапивцов трансферы Жирона Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Фран Гонсалес Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
