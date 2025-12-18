Тренер Жироны Мичел попросил подписать вратаря Реала. У украинца – проблемы

Главный тренер «Жироны» Мичел попросил руководство клуба начать переговоры с мадридским «Реалом» о подписании вратаря уже с 1 января.

Причиной стала ситуация с Домиником Ливаковичем, который сообщил о желании покинуть команду во время зимнего трансферного окна.

Мичел высоко оценивает его потенциал и считает готовым к игре в элите. Испанский вратарь мог бы стать конкурентом для украинца Владислава Крапивцова.

Впрочем, в Мадриде не спешат с решением — клуб хочет сначала продлить контракт с вратарем и склоняется к аренде летом, а не зимой.