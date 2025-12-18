Тренер Жироны Мичел попросил подписать вратаря Реала. У украинца – проблемы
Фран Гонсалес может стать конкурентом Владислава Крапивцова
Главный тренер «Жироны» Мичел попросил руководство клуба начать переговоры с мадридским «Реалом» о подписании вратаря уже с 1 января.
Причиной стала ситуация с Домиником Ливаковичем, который сообщил о желании покинуть команду во время зимнего трансферного окна.
Мичел высоко оценивает его потенциал и считает готовым к игре в элите. Испанский вратарь мог бы стать конкурентом для украинца Владислава Крапивцова.
Впрочем, в Мадриде не спешат с решением — клуб хочет сначала продлить контракт с вратарем и склоняется к аренде летом, а не зимой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игорь Суркис доверил Игорю Костюку руководство командой как минимум до весны
К основной команде на зимних сборах присоединится Вячеслав Суркис