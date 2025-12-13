У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление
Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната
Главный тренер Жироны Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната в матче против Реал Сосьедад (2:1) в матче 16 тура испанской Ла Лиги.
«Замена Ваната была связана с проблемами с желудком – у него не было сил продолжать игру», – лаконично сказал Мичел.
В матче 16 тура испанской Ла Лиги Владислав Ванат отыграл всего 45 минут. На второй тайм Мичел выпустил Хоэля Года, тоже не отличившегося результативными действиями.
В нынешнем сезоне Жирона занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.
