Испания
13 декабря 2025, 08:53
У Ваната возникли проблемы в Жироне. Мичел сделал откровенное заявление

Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Главный тренер Жироны Мичел объяснил замену украинского форварда Владислава Ваната в матче против Реал Сосьедад (2:1) в матче 16 тура испанской Ла Лиги.

«Замена Ваната была связана с проблемами с желудком – у него не было сил продолжать игру», – лаконично сказал Мичел.

В матче 16 тура испанской Ла Лиги Владислав Ванат отыграл всего 45 минут. На второй тайм Мичел выпустил Хоэля Года, тоже не отличившегося результативными действиями.

В нынешнем сезоне Жирона занимает 17-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 15 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Источник: Marca
