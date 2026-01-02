Анонс 18-го тура Серии А: битва за чемпионство продолжается!

17-й тур в Серии А прошел уже в полном составе и конечно же все были рады, что вернулись лучшие команды. Битва за чемпионство продолжается и сложнее всего будет «Наполи» и «Интеру». Сенсаций в итальянском чемпионате не было давненько, потому может хоть последний тур первого круга порадует интригой и интересными моментами. Голов тоже хочется побольше, но вот здесь уже вряд ли, потому как большинство игр крайне принципиальные и могут завершиться c ТМ2.5, а может даже и 0:0. Серия А немного перенеслась во времена настоящего кальчо и ценителям несомненно понравится наблюдать за качественным футболом. Голы тоже придут! Итальянцы не стали организовывать матчи 30, 31 и даже первого, чтобы отдохнуть, собраться с силами и продолжать в новом году с удвоенной энергией.

02.01. 21:45. «Кальяри» – «Милан». Тотал больше 2.5 за 1.95

Первый матч Серии А в 2026 году состоится 2 декабря в 21:45. Судить будет Розарио Абиссо, который за прошлые 7 матчей не дал ни единого пенальти.

«Кальяри» после победы в Кубке Италии над «Фрозиноне» только проигрывал и помогла победа над «Ромой», немного собрались и забрали еще 3 очка в игре с «Торино». Туринцы не самый простой соперник и играли дома, однако Прати и Кылычсой сотворили камбэк, добыв 3 очка. Голы очень красивые, особенно второй «Кальяри», когда Семих Кылычсой решил, что он Месси, обошел всю команду соперника и знатно дал в угол ворот Палеари. Вот такой должна быть игра: заводной, интересной и с интригой! Отсутствие Белотти уже не проблема, ведь молодежь взяла все в свои руки. Жаль Эспозито уже 4 матча подряд не забивает, а Борелли уже 6. Всем бы собраться и команда сразу станет намного лучше! Не помогут «Кальяри» в 18-м туре: Белотти, Маттиа, Литета, Лувумбу, Маццителли, Мина, Родригес и Педро.

У «Милана» отсутствует только Хименес, но уже давненько и это самый сложный период мексиканца в карьере. Игрок еще не забивал за 9 матчей, играет не так много и это проблема, для него и клуба. После восстановления надо проявить себя по полной, ведь игрок-то очень хороший. Остальные в строю и даже Рафаэль Леау готов играть. Без португальца «Милан» тоже силен, особенно если бы так и дальше играл Кристофер Нкунку. Пулишич тоже в форме, как и Салемакерс с Модричем. У «Милана» благоприятный календарь, потому можно набирать очки и укрепляться в верхушке турнирной таблицы. Последний раз «россо-нери» проигрывали «Кальяри» 28 мая 2017 года, после чего было 15 игр и лишь 4 ничьи.

«Милан» фаворит в этой встрече и победу можно забрать за 1.55. Вариант хороший, хоть и «россонери» в последнее время выглядят не слишком убедительно по игре, даже при наличии результата. ТБ2.5 (1.95) тоже можно попробовать.

03.01. 13:30. «Комо» – «Удинезе». Тотал больше 2.5 за 2.00

Матч пройдет 3 января в 13:30 на красивейшем «Джузеппе Синигалья». Альберто Арена готов проследить за порядком и скорее всего снова не даст меньше трех желтых карточек за матч.

«Комо» после двух поражений вернулся с уверенной победой 3:0 в матче с «Лечче». Продолжает феерить Нико Пас, без которого игра команды уже точно будет не той. «Реал» продолжает настаивать на возвращении игрока, который явно усилит «королевский клуб». Сеск Фабрегас против, ведь он один из тех кто доверился таланту и максимально раскрыл его способности. Однако команда это не только 1 человек, да и официальных заявлений никто не делал, потому пока Пас с «Комо». Также в отличной форме: Перроне, Родригес, Рамон, Валье. Игроки молодые, но давно на первых ролях и готовы лишь прогрессировать. Не сыграют в матче: Аддаи, Диао, Голданига, Мората и Диего Карлос.

«Удинезе» продолжает выдавать крайнюю нестабильность и если победа «Наполи» стала словно ударом молотком по голове, так поражение 1:5 «Фиорентине» поразило еще больше. В прошлом туре сыграли с «Лацио» 1:1 и это тоже своеобразное достижение, ведь хоть и спаслись на последних секундах, играли лучше соперника. В этом и весь «Удинезе» нынешнего сезона, что уж говорить. Дальше у команды соперники вполне по силам, потому можно набирать очки. Сейчас «Зебры» 11-е, во многом из-за плохой защиты: пропустили 28 голов, а это один из худших показателей в лиге. Забили 18 и это еще не так плохо. Дэвис, Дзаньоло, Букса, Браво – нападение в хорошей форме. Очень плохо, что не сыграет Атта, Байо и Модесто. Последний скоро приедет, потому как его сборная уже вылетела из Кубка Африки.

Пока в последних противостояниях паритет: есть победа каждой из команд. Потому следующий матч точно поменяет расклады – на победу «Комо» БК дает 1.75, а на «Удинезе» 4.75. Стоит ждать ТБ2.5 (2.0)? Возможно, но могут и на 0:0 или 1:1 наиграть.

03.01. 16:00. «Дженоа» – «Пиза». Победа Дженоа за 1.84

Матч состоится в 16:00 на «Луиджи Феррарис». Судить будет Даниэле Чиффи.

«Дженоа» продолжает падение, которое в нынешнем сезоне стабильное, особенно в матчах против сильных соперников. Дальше не будет существенно проще, да и ухудшает положение тот факт, что генуэзцам надо оправдать свои турнирные амбиции, а именно выше 14 места и не более того! Сейчас 17-е, а статистика 17:27 абсолютно не радует и начать побеждать надо уже сейчас, потому как иначе все будет только хуже. Отсутствуют все те же, потому уже без этих игроков успели привыкнуть играть. На месте Коломбо, Витинья, Торсби, Мазини, хорошо играет Малиновский, хотя Руслан пока больше действует от себя, ведь Де Росси никак не найдет ему правильное место на поле. «Дженоа» нужно меняться – 3-5-2 не работает, а вот 4-3-3 с переходом в 4-2-2-2 при контратаках смотрится вполне ничего.

«Пиза» не так далеко находится от «Дженоа», да и статистика у команды практически аналогичная: забили меньше (12), но и пропустили тоже (24). Если в общем, то за последнее время игра никак не поменялась и стала даже хуже. В последних 5 матчах была только одна ничья с «Кальяри», а остальные матчи пизанцы проиграли, причем даже ни единого гола не забили. Скоро приедет Нзола и может результативность станет лучше, ведь Буффон, Пиччинини и Майстер особо не выкладываются, а Морео в неплохой форме, но не в лучшей. Команде Альберто Джилардино нужны не только голы, а и качественная защита, потому критиковать только нападающих не стоит. Пока еще в сборной Акинсанмиро, а Стенгса тревожит бедро. Остальные в строю.

В этом противостоянии БК видит фаворитом «Дженоа» (1.84 на победу). Это и не странно, ведь «Грифоны» играют дома, да и смотрятся убедительнее. С 1991 года команды не встречались в Серии А, потому очень интересно, как завершится данная игра.

03.01. 16:00. «Сассуоло» – «Парма». Тотал желтых карточек больше 4.5 за 2.10

Очередной матч субботы состоится тоже в 16:00 на «Мапей – Читта дель Триколоре». Следить за порядком будет Эрманно Феличани.

«Сассуоло» в очередной раз показали отличный футбол против сильного соперника и только из-за катастрофичной реализации моментов не смогли победить. Именно этот фактор очень мешает «Нероверди» обрести ту самую желаемую стабильность. Сейчас команда на 9-м месте и это вполне неплохо. Правда с таким составом можно и лучше играть, а не довольствоваться лишь срединой турнирной таблицы. Фабио Гроссо вроде бы готов к большему, но после красивой игры непременно наступает неудачная и так пробегает весь нынешний сезон. Без Берарди тяжело, ведь это настоящий символ команды. Пока за него отдувается Пинамонти, но и Андреа бы стабильности – уже 5-й матч подряд не забил и добавил вопросов главному тренеру.

«Парма» имеет один из худших показателей по забитым/пропущенным: 11:18 и благодаря хорошему календарю немного оторвались от зоны вылета. Любимый счет команды 1:0 и даже учитывая мизерное количество забитых, в 5 матчах первыми забивали именно пармезанцы. То есть, почти половина игр была в пользу «Пармы», но стартовую агрессию не всегда доводили до победного исхода. Карлос Куэста тоже отмечает: перед матчем настрой максимальный, а после стартового свистка начинаются проблемы. Матео Пеллегрино забивает, потом на несколько матчей забывает, как это делается. Кутроне и вовсе бегает, видимо чтобы контракт отрабатывать. Хорошо хоть молодежь отрабатывает на уровне, потому «Парма» и не на дне. Бернабе, Кейта, Серенсен, Чиркати в неплохой форме.

В «Парму» никто не верит: на ее победу 4.5, а на выигрыш «Сассуоло» 1.87. Можно еще забрать ТБ4.5 по желтым карточкам за 2.1.

03.01. 19:00. «Ювентус» – «Лечче». Обе забьют – нет за 1.52

«Альянц-Арена» ждет гостей в 19:00, в субботу. Судить будет Джузеппе Коллу и его команда.

«Ювентус» продолжает побеждать в Серии А и уже есть серия из 4 игр подряд. Дополнительно стоит отметить победы в Лиге чемпионов и Кубке Италии – туринцы задали достаточно серьезный темп, потому потери очков весьма оправданы. Лучано Спаллетти оптимистичен и готов бороться за все трофеи, даже за Скудетто. Пока «Ювентус» на пятом месте и отстает от лидера на 4 очка, но «Интер» имеет еще матч в запасе. В лазарете все те же: Кабаль, Гатти, Пинсольо, Ругани, Влахович и прибавился Консейсау.

За «Лечче» в 18-м туре не сыграют: Бериша, Кулибали, Мархвинський, Рафия. Вроде бы восстановился Пьерре, а также доступны Сала и Тете Моренте. Также на тренерском мостике не стоит ждать Эусебио Ди Франческо, который сильно буянил в матче против «Комо» и заработал удаление. Апелляцию не приняли, теперь интересно на какой период будет дисквалификация: обойдутся матчем или будут стандартные 3-5. Без тренера еще труднее, ведь впереди у «Лечче» очень непростые соперники, с которыми даже на ничью рассчитывать сложно. Команда имеет одну из худших линий нападения, хотя по именам и не сказать: Соттиль, Стулич, Пьеротти, Банда забили всего 4 гола из 11 общекомандных. Очень мало, как для топ-чемпионата и совсем ничего в борьбе за вылет. Если Ди Франческо не слушают, может хоть его ассистент в роли тренера станет успешнее.

«Ювентус» фаворит и на его победу ставить нет смысла, так как коэффициент очень мал 1.27. Можно забирать «Обе забьют – нет» за 1.52 и ТБ2.5 желтых карточек «Лечче» за 2.2.

03.01. 21:45. «Аталанта» – «Рома». Тотал меньше 2.5 за 1.74

Матч состоится в субботу, в 21:45 на «New Balance Arena» в Бергамо. Главный арбитр матча Микаэль Фаббри.

«Аталанта» только набрала ход и снова забуксовала в матче с «Интером», продемонстрировав чрезвычайно вялую игру. 0 ударов в створ за всю игру, всего парочка голевых моментов и только Эдерсон получил оценку выше 7, да и то, за сдерживание атак соперника. Скамакка и вовсе пропал из радаров и вообще не помогал команде – странно как его не заменили еще после первого тайма. Оказывается, что Лукмана все же не хватает, что бы не говорил Палладино. Помимо Адемолы еще не поможет Коссуну, Белланова и Баккер. «Аталанта» на 10-м месте, забила 20 голов и пропустила 19 – могут гораздо лучше, но пока играют так себе.

«Рома» уже давненько не играла вничью и подобно «Аталанте» чередуют победы с поражениями. Последних уже поменьше и это радует фанатов. Римляне так и балансируют между 4-5 местом, хотя формально претендуют и на чемпионство: всего 3 очка от лидера, но тройка впереди еще имеет по матчу в запасе. «Рома» имеет лучшую защиту, а благодаря трем голам «Дженоа» подтянули еще и нападение. Наконец-то появился на поле Артем Довбик, о котором больше слухов, чем внятной информации: нападающего уже где только не видят в будущем, а он и сам скорее всего не против покинуть Рим и обрести себе отличное уютное местечко, чтобы просто играть и забивать. Фергюсон забил уже второй и скорее именно он останется в «Роме», как форвард будущего. В 18-м туре не помогут команде: Бэйли, Пеллегрини, Бальданзи и Эль-Айнауи с Н’Дика.

Победа «Ромы» в БК идет за 3.4 и это хороший вариант для тех, кто хочет рискнуть. «Аталанта» хронически слабо играет против сильных соперников в этом сезоне, потому в очередной раз может оступиться. Голов вряд ли будет много, потому ТМ2.5 за 1.74 вполне неплохой вариант.

04.01. 13:30. «Лацио» – «Наполи». Тотал больше 1.5 за 1.50

Воскресенье открывает увлекательная игра, достойная звания «Матч тура». Состоится она на «Стадио Олимпико» в 13:30, а следить за порядком призвали Давиде Массу.

«Лацио» продолжает играть в «Саррибол», хотя главный тренер пока больше думает о здоровье – Маурицио Сарри сделали операцию на сердце, но никаких проблем нет и он вскоре может вернуться на игру. Скорее всего в 18 туре будет тренировать, хотя мог бы и немного отдохнуть, ведь еще этих игр будет столько же. В последних 5 матчах римляне трижды сыграли вничью и дважды победили со счетом 1:0. Именно он, а также 0:0 и 1:1 считаются самыми популярными для «Орлов», что не слишком устраивает фанатов. И не зря, с таким-то нападением! Кансельери, Нослин, Кастельанос, Исаксен и неувядающий Педро, Цакканьи, Катальди, Башич – ну могут же забивать больше.

«Наполи» удачно сгоняли за Суперкубком Италии и вернувшись сумели победить «Кремонезе». В шикарной форме Хойлунд и Мактоминей, которых хочет вернуть назад «Манчестер Юнайтед». Традиционно для МЮ, но неаполитанцы вряд ли пожелают отдавать своих новых лидеров, которые и на перспективу пригодятся. Продолжая об интересных фактах, то любимый счет «Наполи» 2:0 – в последних трех играх был только он, а всего за 17 игр в Серии А команды наиграли на него и 0:2 в 8%, а также 5% соответственно. Неаполитанцы третьи и вовсю бьются за чемпионство с миланскими клубами, имеют хорошую защиту (13 пропущенных) и толковое нападение (24 забитых). И это без Де Брейне и Лукаку!

Учитывая желание двух команд играть крайне безопасно, БК дает даже не ТБ2.5, а ТБ1.5 за 1.5. Можно попробовать, как и ТБ4.5 по желтым карточкам.

04.01. 16:00. «Фиорентина» – «Кремонезе». Тотал меньше 2.5 за 1.80

Матч состоится в воскресенье в 16:00. Судить будет бригада Федерико Ла Пенны.

«Фиорентина» наконец-то победила в Серии А, но видать слишком долго праздновали, что опять проиграли «Парме». Это один из конкурентов команды, потому потеря очков может дорого стоить в будущем. Причем остальные из нижней части турнирной таблицы тоже проиграли, потому «Фиалки» упустили хороший шанс подняться выше. Теперь это придется делать против соперников посильнее. «Кремонезе» не считается супер-клубом, но команда максимально сыграна и это даже хуже. Состав «Фиорентины» без особых потерь и все основные футболисты могут играть: Кин, Пикколи, Гюдмюндссон, Мандрагора, Госенс. Еще ни единого гола не забил Джеко и пока для него это один из худших сезонов в карьере.

«Кремонезе» нельзя засчитать в актив холодное время года, ведь только наступил сентябрь, как сразу побед стало намного меньше, а именно всего лишь 3. Пока команда на 12-м месте, забила 18, а пропустила 20 голов. 6 очков отделяет от зоны еврокубков, на 9 оторвались от 18-й позиции – все весьма неплохо. Победа над «Фиорентиной» поможет закрепиться и все возможности для этого есть. Состав в полном порядке, Бонаццоли и Варди готовы забивать, а Вандепуте и Васкес должны им с этим помочь.

Как бы там не было, фаворитом считают «Фиорентину» – кэф на победу 1.78, а кто уверен в «Кремонезе»: 4.5 на П2. Ничья за 3.6 более приоритетна, как и ТМ2.5 за 1.8.

04.01. 19:00. «Верона» – «Торино». Тотал больше 2.5 за 2.40

Матч состоится на «Марк Антонио Бентегоди» в 19:00, в воскресенье. Судить будет Антонио Рапуано, который не против раздать карточек.

«Верона» провела неплохие последние 2 матча и тайм с «Миланом», потому и не может считаться абсолютным аутсайдером. Дальше соперники уже попроще, за редким исключением в виде топовых команд. Правда «Мастиффы» могут обыграть и их, что уже демонстрировали в игре с «Аталантой». Еще бы поменять эту 3-5-2, которую обожает Дзанетти! Слишком предсказуемой смотрится «Верона», а вот когда проигрывает, меняется на 4-4-2 и уже не все так очевидно. Правда если б и была ставка на смену тактики, кэф вряд ли поставили выше 1.01. Благодаря паузе во время игр Суперкубка полностью восстановился от повреждения Джиоване и теперь атакующий потенциал стал еще лучше. Бразилец играл, но все время отмечал, что тревожит колено, потому не выкладывался на 100%.

«Торино» продолжает пропускать и плохая игра в защите – веская причина того, что команда в нижней части турнирной таблицы. Интересная статистика: если туринцы играют хотя бы тайм на 0, они побеждают и в игре чаще всего ТМ2.5. В случае пропущенного гола можно ждать ТБ2.5, но и «Быки» почти всегда проигрывают. Это просто наблюдения и только, а «Торино» в нынешнем сезоне не зависит от соперника и все время мешают только свои ошибки. Раззабивался Влашич, чего ждут и от Адамса с Симеоне.

Из-за фактора домашнего стадиона немного больше БК верит в «Верону»: на победу 2.62, против 2.8 на «Торино». Лучше рискнуть и попробовать ТБ2.5 за 2.4, ведь борьбе точно быть, как и голам.

04.01. 21:45. «Интер» – «Болонья». Обе забьют – Да за 2.00

Центральный матч воскресенья и всего тура состоится в 21:45 на «Джузеппе Меацца». Судить доверили Марко Гуиде.

«Интер» пока занимает лидерскую позицию и еще ни разу не сыграл вничью за 16 матчей. Последняя игра против «Кальяри» была в Суперкубке и именно там формально был зафиксирован ничейный счет в основное время. Не нравится «Нерадзурри» дружить, что заметно и по атакующим действиям: уже забили 35, а пропустили лишь 14 – традиционно хороши миланцы во всем и состав позволяет играть успешно. Еще бы Бонни и Дармиан вернулись, но пока и без них все неплохо. Снова забил Лаутаро и Тюрам, но гол Маркуса отменили из-за офсайда, что сильно разозлило француза. Теперь будет стараться отличиться с усиленным желанием. Все лидеры в строю, потому «Интер» идет за очередными очками.

«Болонья» попытается остановить лидера, хотя в Серии А дела идут в последнее время не очень. Уже четыре матча без побед, причем шанс продлить серию крайне высок. Эти неудачи опустили команду ниже зоны еврокубков – «Болонья» сейчас седьмая, со статистикой 24:14. Весьма неплохо, но надо еще побеждать, ведь без очков успеха не видать. Все еще в лазарете Бернардески, Бонифаци, Скорупски и заболел Камбьяги. Так же не желают пока доверять и Чиро Иммобиле, которого очень жалко и непонятно зачем брали итальянца в команду. «Болонья» сыграна и дисциплинирована, может дать бой лидеру.

Статистический раздел

Прошлый тур обошелся без удалений, но хоть голов забили нормально, учитывая уже привычные ноли – пока не могут команды полностью обойтись без них и это удручает фанатов. Однако впереди последний матч первого круга и может на нем завершится эта статистика? Пока обсудим достижения команд за 17 туров:

Владение мячом: «Комо» (60.0%), «Интер» (59.2%), «Рома» (57.9%).

«Сухие» ворота: «Лацио» (9), «Интер» и «Милан» по 8, «Комо», «Рома» и «Торино» по 7.

Удары в створ за игру: «Интер» и «Ювентус» (5.5), «Наполи» (5).

Точные пасы за игру: «Интер» (458.9), «Наполи» (439.9), «Аталанта» (434,6).

Точные длинные передачи за матч: «Болонья» (32.1), «Интер» (27.4), «Аталанта» (27.2).

Угловые удары: «Интер» (115), «Аталанта» (98), «Наполи» (93).

Нарушения за игру: «Верона» (17.6), «Кальяри» (16.0), «Комо» (15.3).

Желтые/красные: «Лацио» (33/5), «Комо» (39/2), «Верона» (43/0).

Лучший бомбардир Серии А – Лаутаро Мартинес, у которого 9 голов. Далее идут Кристиан Пулишич (8), Нико Пас и Расмус Хойлунд по 6 – ни один не забивал с пенальти. У Йылдыза, Чалханоглу и Орсолини тоже по 6, но они отличались с одиннадцатиметрового хотя бы раз. Топ-ассистент Нико Пас (6 ассистов), а у Димарко и Бареллы по 5 и 4 соответственно. Наибольшее количество ударов в среднем за матч: Никола Крстович (5), Мойзе Кин (4.5), Гифт Орбан (4.4). Новый тур, больше статистических достижений – хочется верить, что и голов будет побольше!

