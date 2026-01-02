Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Рухе рассказали, кто усилит команду на вторую часть сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 18:35 | Обновлено 02 января 2026, 18:40
В Рухе рассказали, кто усилит команду на вторую часть сезона УПЛ

Федык рассчитывает на Академию

ФК Рух

Тренер Руха Иван Федык дал понять, что в плане зимнего усиления команды клуб будет полагаться на воспитанников своей Академии.

«Нужно усиление там, где нет конкуренции. Надеюсь, ребята 2008 года рождения из Академии усилят и займут место в первой команде. Как это сделал Левицкий, который прошел сборы и постоянно с нами тренируется и уже дебютировал в УПЛ».

«Только из-за хорошей формы Холода и Слюбика он не сыграл больше матчей. Смотрим игроков 2008, 2009 и даже 2010 года», – сказал Федык.

Рух завершил первую часть сезона УПЛ на 10-й позиции с 19 набранными очками.

Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
