Игрок национальной сборной. Легионер может покинуть ЛНЗ
Джевисон Беннетт хочет получать больше игровой практики
Коста-риканский вингер Джевисон Беннетт может покинуть ЛНЗ, сообщает Футбол 24.
21-летний вингер недоволен количеством игрового времени в первом круге чемпионата и хочет зимой уйти в аренду.
Джевисон перешел в ЛНЗ в марте 2025 года. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за «фиолетовых», но результативными действиями не отметился.
Беннетт – игрок сборной Коста-Рики, за которую провел 15 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. В частности, принимал участие в ЧМ-2022 в составе национальной команды.
На зимнюю паузу ЛНЗ ушел на первом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 16 турах.
Ранее Твердохлеб обратился к фанатам «Кривбасса» после ухода в ЛНЗ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный тренер хочет подписать Арсения Батагова в «Бенфику»
Португалец в восторге от Батагова