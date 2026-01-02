Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок национальной сборной. Легионер может покинуть ЛНЗ
Украина. Премьер лига
02 января 2026, 18:03 | Обновлено 02 января 2026, 18:04
Игрок национальной сборной. Легионер может покинуть ЛНЗ

Джевисон Беннетт хочет получать больше игровой практики

Игрок национальной сборной. Легионер может покинуть ЛНЗ
ЛНЗ. Джевисон Беннетт

Коста-риканский вингер Джевисон Беннетт может покинуть ЛНЗ, сообщает Футбол 24.

21-летний вингер недоволен количеством игрового времени в первом круге чемпионата и хочет зимой уйти в аренду.

Джевисон перешел в ЛНЗ в марте 2025 года. В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за «фиолетовых», но результативными действиями не отметился.

Беннетт – игрок сборной Коста-Рики, за которую провел 15 матчей, забил два гола и отдал два ассиста. В частности, принимал участие в ЧМ-2022 в составе национальной команды.

На зимнюю паузу ЛНЗ ушел на первом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 16 турах.

Ранее Твердохлеб обратился к фанатам «Кривбасса» после ухода в ЛНЗ.

Джевисон Беннетт ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Футбол 24
