Украина. Премьер лига
01 января 2026, 20:54
Твердохлеб обратился к фанатам Кривбасса после ухода в ЛНЗ

Егор оставил трогательное смс в социальных сетях

Твердохлеб обратился к фанатам Кривбасса после ухода в ЛНЗ
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский полузащитник Егор Твердохлеб опубликовал сообщение в своем telegram-канале после официального объявления трансфера в ЛНЗ, где обратился к фанатам криворожского клуба.

«Благодарю всех красно-белых за те эмоции и отношения, которые вы дарили мне в течение этих двух лет. Надеюсь, я смог отблагодарить вас на поле.

Навсегда запомню Кривой Рог – потому что именно здесь я стал вторым бомбардиром УПЛ, дебютировал в Еврокубках, забил свой первый хет-трик (но здесь должен поблагодарить и Полесье), и именно здесь я стал Hardbread-ом.

Отдельное спасибо всем, кто ежедневно делал эту команду сильной: Юрию Вернидубу — за шанс, доверие и развитие с самого начала и Патрику за уверенность в себе, президенту клуба — за то, что сделал этот проект реальностью, руководству, медиа-отделу, медикам, поварам, работникам базы и каждому, кто был частью этого большого. Я вас видел и дорожил.

Не прощаемся. Еще не раз встретимся – и каждая такая встреча будет для меня большой радостью», – написал Егор.

Твердохлеб выступал в Кривом Роге с января 2024 года. За этот период времени провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.

Олег Вахоцкий
